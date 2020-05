Corona: Bezirkspolitiker tagen mit Abstand im Rathaus Essen

Ein ungewohnter Anblick im großen Saal des Essener Rathauses: leer und doch gleichzeitig voll besetzt. Den Abstandsregeln der Corona-Pandemie geschuldet saßen die Mitglieder der Bezirksvertretung IX (Bredeney, Kettwig, Werden, Heidhausen, Fischlaken und Schuir) weit auseinander.

Um mehr Abstand und Platz ging es denn auch gleich in einem der ersten Tagesordnungspunkte: Die Grünen beantragten die Schaffung von temporären Fuß- und Radwegen insbesondere an Schulen. Gedacht ist zunächst an den Bereich vor dem Gymnasium Werden.

Hauptstadt als Vorbild für „pandemieresiliente Infrastruktur“

Berlin macht es vor: Überall im Stadtgebiet entstehen sogenannte Pop-up-Radwege, durch Verkehrskegel abgetrennte Fahrbahnen, die als kurzfristig verbreiterte oder neu geschaffene Radwege dienen. In der Verwaltungssprache nennt sich das pandemieresiliente Infrastruktur. Den Fahrradfahrern wird somit ermöglicht, zum Infektionsschutz das Abstandsgebot untereinander einhalten zu können. Es geht also darum, Mobilität auch in Zeiten von Corona sicher zu ermöglichen.

Temporäre Radwege schnell realisierbar und preiswert

Unter der Leitung von Bezirksbürgermeister Benjamin Brenk (Mitte, vor der Leinwand) tagte das Gremium für die Stadtteile Werden, Heidhausen, Fischlaken, Kettwig, Bredeney und Schuir diesmal im großen Saal des Essener Rathauses. Foto: Kerstin Kokoska

In Essen haben die Grünen den Gedanken aus der Hauptstadt aufgenommen. Dazu erklärte Anna Leipprand, Fraktionsvorsitzende der Grünen in der BV IX: „Aus Gründen des Gesundheitsschutzes sollte mehr Platz für Fuß- und Radverkehr rund um die Schulen im Stadtbezirk geschaffen werden. Insbesondere der Fußweg an der Grafenstraße und Körholzstraße längs des Werdener Gymnasiums ist zu eng, um den Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zu gewährleisten.“ Als schnell realisierbares und preiswertes Instrument böten sich eben dort temporäre Fuß- und Radwege, die mit rot-weißen Baustellenbaken und gelben Klebestreifen auf dem Asphalt gekennzeichnet sind, an.

Ludger Hicking-Göbels ist neuer stellvertretender Bezirksbürgermeister

Ludger Hicking-Göbels, grünes Mitglied der BV IX und just in dieser Sitzung zum 1. Stellvertreter des Bezirksbürgermeisters gewählt, ergänzt: „In anderen Städten wurden in der Corona-Krise mit ähnlichen Maßnahmen gute Erfahrungen gemacht. Wir Grüne schlagen einen solchen Weg insbesondere zwischen Joseph-Breuer-Straße / Ecke Heckstraße und der Einmündung der Grafenstraße in die Brückstraße vor.“

Der Antrag der Grünen-Fraktion fand allgemein Anklang im Gremium. Er wurde bei drei Enthaltungen von der Bezirksvertretung IX beschlossen. Die Verwaltung soll nun klären, wo nicht nur in Werden, sondern auch an den anderen Schulen im Essener Süden so etwas kurzfristig umsetzbar ist.

Straße wird als Abkürzung genutzt

Die Straße Auf der Forst in Kettwig: Dort wird derzeit gebaut. Foto: Socrates Tassos

Nicht kurzfristig umsetzbar ist nach Ansicht der BV-Mitglieder jedoch das Ansinnen der Bewohner der Straße Auf der Forst in Kettwig. Schon seit einigen Jahren beklagen sich die Anwohner, dass die Straße zwischen Schmachtenberg und Ruhrtalstaße immer wieder von Autofahrern als Abkürzung genutzt wird. Die Straße am Hang ist zusätzlich verengt, weil sie einseitig zugeparkt wird von den Anwohnern selbst und an der Einmündung Schmachtenberg außerdem noch eine schlecht einsehbare Kurve hat. Ob die Ausweisung als Anliegerstraße – wie von den meisten Anwohnern in einem Schreiben an die BV signalisiert – der Weisheit letzter Schluss ist, mochten die Stadtteilpolitiker nicht befinden. Zur Diskussion steht auch eine Einbahnstraße. Hier wurden von einigen Bezirksvertretern aber auch die Nachteile gesehen: Große Umwege für die Anwohner und damit ebenfalls unnötiger Straßenverkehr.

BV gibt finanzielle Mittel für Vereine und Schulen frei Handlungsfähig in finanzieller Hinsicht ist die Bezirksvertretung im Übrigen auch, obwohl es seit April eine Haushaltssperre in Essen gibt. Wie bei einer vorläufigen Haushaltsführung müssen für Geldausgaben Begründungen gegeben werden, dass diese zwingend notwendig sind, erläuterte die Verwaltungsangestellte Brigitte Harti dem Gremium. Zum Stand 8. Mai verfügt die BV IX nach ihren Angaben über Finanzmittel von rund 145.000 Euro, davon sind rund 127.000 Euro für den Bereich des konsumtiven Etats vorgesehen, also zum Verbrauch bestimmt ist. Per Dringlichkeitsentscheidung konnten die Anschaffungen für Schulen und die Unterstützung von Vereinen bewilligt werden.

Erst nach Beendigung der derzeitigen größeren Baustellen (u.a. ehemaliges Gelände des Sterne-Restaurants „Résidence“) könne man über eine Maßnahme zur Lenkung unerwünschter Verkehrsströme entscheiden, stellten die BV-Mitglieder einhellig fest. Bei dieser Entscheidung möchte man aber auf jeden Fall die Anwohner einbinden. Es soll deshalb ein Ortstermin mit den Anwohnern stattfinden, bei dem sie ihre Wünsche äußern könnten. In diesem Verfahren sollte auch die Emil-Kemper-Straße in die Überlegungen miteinbezogen werden, schlug Daniel Behmenburg (SPD-Fraktionsvorsitzender) vor. Dies wurde von den anderen Fraktionen ebenso gesehen.