Coronavirus: Gymnasium in Essen-Kettwig sagt Ski-Freizeit ab

Eigentlich sollten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 des Theodor-Heuss-Gymnasiums am Samstag, 29. Januar, mit dem Bus in Richtung Südtirol unterwegs sein – zur alljährlichen Ski-Freizeit des Kettwiger Gymnasiums. Die Fahrt wurde abgesagt – wegen des Coronavirus.

Am Donnerstagabend fiel die Entscheidung bei einer kurzfristig anberaumten Elternversammlung. „Wir wollten ein Stimmungsbild einfangen, wie die Eltern die Situation einschätzen“, erläutert Schulleiter Christian Koehn. Immerhin liege das von der Schule bevorzugte Hotel im Ahrntal in einer Region nahe des Sperrgebietes in Italien.

Mehrheit der Eltern votierte für eine Absage

Mehr als 650 Menschen seien in Italien inzwischen positiv getestet worden, heißt es in Medienberichten. „Da sind die Bedenken der Kettwiger Eltern schon groß. Eine große Mehrheit votierte für eine Absage“, fasst Koehn zusammen. Einige hätten schon zuvor bekannt gegeben, dass sie ihr Kind nicht an der Fahrt teilnehmen lassen würden.

Koehn: „Ich habe die Fahrt dann abgesagt. Es geht aber weniger um die Sorge vor einer möglichen Ansteckung als vielmehr darum, dass die Schüler an der Grenze aufgehalten werden könnten und eventuell für längere Zeit in Quarantäne müssten.“ Die alljährliche Ski-Freizeit dauere eine Woche.

Nun werde überlegt, den Betroffenen eine Reisealternative zu bieten. Am Montag jedenfalls geht für sie der Unterricht erst einmal normal weiter.