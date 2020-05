In Essen-Werden soll 2021 der Ortsbus Wohngebiete bedienen

In Werden sollte der gesamte Durchgangsverkehr der B 224 in die Abteistraße verlagert werden. Anwohner wehrten sich und das Oberverwaltungsgericht NRW gab ihnen recht. Die Trasse einer Bundesstraße dürfe nur auf der Grundlage eines Planfeststellungsbeschlusses verlegt werden. Ein einfacher Ratsbeschluss genüge da nicht. Die Konsequenz: Die Bezirksregierung Düsseldorf entfernte das „Neue Verkehrskonzept im Stadtteil Essen-Werden“ aus dem Luftreinhalteplan Ruhrgebiet-West. Losgelöst davon soll aber der damals geplante Ortsbus eingeführt werden.

Grenzwerte wurden 2018 und 2019 unterschritten

Die Begründung der Behörde: Nach Auskunft der Stadt Essen sei mit einem entsprechenden Aufstellungsbeschluss vorerst nicht zu rechnen und die Grenzwerte für Stickstoffdioxid von 40 µg/m³ Luft an Brückstraße und Abteistraße wurden 2018 und 2019 ohnehin unterschritten.

Optional soll die Einrichtung eines zweiten Fahrstreifens an der Brückstraße die Immission weiter reduzieren. Zwischen Heckstraße und Grafenstraße würden dann zu den verkehrsstarken Zeiten Parkverbote eingerichtet, was den Verkehrsfluss verbessere.

Die Gustav-Heinemann-Brücke ist ein Verkehrsknotenpunkt im Essener Süden. Foto: Hans Blossey

IG B224 Werden sieht sich in ihrer Forderung bestätigt

Für die Interessengemeinschaft B224 Werden ist das im Ort heftig umstrittene „Verlagerungskonzept“ damit obsolet. Nur Hanslothar Kranz (CDU Werden) habe die Rechtswidrigkeit schon sehr früh erkannt, bei „ewig gestrigen Hardlinern“ hätten die Argumente der IG aber wenig oder kein Gehör gefunden. Nun solle die Politik sich den Alternativvorschlägen aus der Bevölkerung widmen.

Die IG B224 Werden hatte auf das nicht vorliegende Planungsrecht zur Umsetzung der Maßnahme hingewiesen. Da eine kurz- oder mittelfristige Umsetzung somit ausscheide, werde für eine Streichung der Maßnahme plädiert. Das sah die Bezirksregierung offenbar genauso.

Losgelöst vom Verkehrskonzept wird der Ortsbus eingeführt

Losgelöst vom Verkehrskonzept soll der Ortsbus eingeführt werden. Die Ruhrbahn teilte mit, es sei gemeinsam mit der Stadt entschieden worden, das Ringlinienkonzept 2021 umzusetzen, voraussichtlich zum Fahrplanwechsel im Januar. Was sagt die zuständige Kommunalpolitik?

Bezirksbürgermeister Benjamin Brenk ist vorsichtig mit seinem Urteil: „Eine schnelle Umsetzung des Verkehrskonzeptes sehe ich auch nicht mehr. Den zweiten Fahrstreifen auf der Brückstraße finde ich kritisch. Höchstens zu Stoßzeiten. Da wären bauliche Maßnahmen nötig, schon allein bei der ‚Nase‘ am Ende der Grafenstraße.“ Der Ortsbus dagegen sei eine gute und sinnvolle Lösung. Er sei aber immer davon ausgegangen, dass die Ruhrbahn diese neue Linie bereits in diesem Sommer umsetzen werde.

Das sagen die Bezirkspolitiker zu dem Beschluss

Doch in der Sitzung der Bezirksvertretung IX am 25. Februar habe Hanslothar Kranz berichtet, dass die Ortsbusse erst ab dem 1. Januar 2021 fahren sollen. CDU-Fraktionschef Stephan Sülzer hatte schon etwas geahnt in Sachen Verkehrskonzept: „Man hat ja von Seiten der Stadt schon lange nichts mehr gehört.“ Sülzer sieht hier eine vertane Chance: „Einige Punkte des Verkehrskonzeptes wären für Werden gut gewesen.“ Doch er möchte lieber das Positive herausstellen: „Das neue Ortsbussystem finde ich richtig klasse.“

Sein SPD-Kollege Daniel Behmenburg hatte da auf eine Umsetzung schon 2020 gehofft. Für das Verkehrskonzept habe es eine breite politische Mehrheit auf Stadtebene gegeben: „Die Chance war da. Ich sehe aber keine Anstrengungen der Verwaltung, ihren Verfahrensfehler zu korrigieren. Da kommt vor den Kommunalwahlen wohl nichts mehr. Und dann werden die Karten neu gemischt.“

Heidhausen soll durch den Ortsbus besser angebunden werden. Foto: Michael Gohl

Das aktuelle Ortsbuskonzept für Werden, Fischlaken und Heidhausen

Mit dem Ortsbuskonzept soll ab 2021 eine neue Ringlinie 182/192 für Werden, Fischlaken und Heidhausen eingeführt werden. Beide Linien werden mit Kleinbussen befahren. Diese bieten Platz für etwa 25 Fahrgäste sitzend und stehend, sind mit einer Klapprampe und Flächen für Rollstühle und Kinderwagen versehen. Gemäß Nahverkehrskonzept soll die Linie alle 20 Minuten verkehren. So kann der Takt der S-Bahn angeglichen werden, um das Umsteigen am Bahnhof zu optimieren.

Ohne das Verkehrskonzept musste die ursprüngliche Linienführung leicht verändert werden. Die Linie 182 fährt im Uhrzeigersinn vom S-Bahnhof über die Huffmannstraße zum Pastorsacker, Am Schwarzen, Haltepunkte in Heidhausen, den Klemensborn herunter, wo in Höhe der Folkwang Hochschule eine neue Haltestelle geschaffen wird. Dann geht es durch die Brückstraße wieder zum S-Bahnhof.

Zu viele Steigungen – Elektrobusse fahren vorerst noch nicht

Die Linie 192 fährt fast die gleiche Linie, jedoch gegen den Uhrzeigersinn. Hier geht es über die Bungertstraße den Klemensborn aufwärts. Elektrobusse werde man dort zunächst nicht erleben, hatte die Ruhrbahn angemerkt. Die Batterieleistung sei bei diesen Steigungen schnell am Ende. Bezirksbürgermeister Benjamin Brenk möchte noch besser kommunizieren, dass entgegen hartnäckiger Gerüchte sich zum Beispiel für die Fischlaker nichts verschlechtere, eher im Gegenteil.

Für Daniel Behmenburg ist es ein Pilotprojekt für ganz Essen: „Der Ortsbus soll endlich losrollen, nachsteuern kann man immer noch. Wir müssen auch schauen, wie die Menschen das annehmen. Das wäre auch spannend für Kettwig.“ Stephan Sülzer betont, man dürfe die Verbindungen zu Ruhrlandklinik und Papiermühle nicht vergessen: „Wir müssen diese Teilstrecken zumindest zu den Spitzenzeiten bedienen. Das sind wir den Menschen dort schuldig.“