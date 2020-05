Kettwiger Bücherfreunde sponsern Medienpakete für Senioren

Die Stadtteilbücherei Kettwig befindet sich (neben Katernberg und der Zentralbibliothek selbst) in der glücklichen Lage, einen eigenen Förderkreis zu haben. Seit 33 Jahren sorgen dessen Mitglieder für finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung von Lesestoff und Medien, betreiben den Bücherkeller, veranstalten Lesungen und Kinderaktionen. Nun will man sich stärker um einzelne Zielgruppen bemühen.

Zunächst hatte der im zurückliegenden Herbst neu gewählte Vorstand in der Vorweihnachtszeit eine Buchwunschaktion durchgeführt, „die wirklich sehr gut angenommen wurde“, wie Büchereileiterin Petra Bandura bestätigt. Zum Jahresanfang wurden dann explizit Kinder- und Jugendbücher angeschafft; der Schwerpunkt lag dabei auf Umweltthemen.

Pakete sind bestimmt für die Seniorenarbeit

Der Förderkreis der Stadtteilbibliothek Kettwig unterstützt seit mehr als 30 Jahren die Anschaffung neuer Medien. f Foto: Lars Heidrich

Jetzt, ab Mai, stehen Senioren im Fokus. Für sie liegen zwei Materialpakete in den Räumen am Kringsgat 17 bereit. „Allerdings werden diese Medien nicht individuell ausgeliehen“, erklärt Förderkreis-Vorsitzender Erich Schmidt-Dransfeld. „Sie sind bestimmt für die Seniorenarbeit, das heißt Mitarbeiter in Altenheimen oder Betreuer von Seniorengruppen können die Pakete entleihen.“

So erreiche man Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht mehr in die Bücherei kommen könnten, die aber Anregung und Beschäftigung bräuchten. Gleichzeitig würden Betreuungseinrichtungen in Kettwig in ihrer Arbeit unterstützt, hebt der Vereinsvorsitzende hervor.

Bücher, Spiele und Fördermaterialien für Demenzkranke

Um was für Medien es sich handelt, erklärt Petra Bandura: „Es gibt ein breites Spektrum von jeweils 20 Titeln. Wir haben Bücher, aber auch Spiele und Beschäftigungsmaterialien bis hin zu Fördermaterial für Demenzkranke.“ Quizspiele für größere Runden, die die Erfahrungswelt der älteren Generation abbilden, sind darunter, ebenso Rätselbücher und Geschichten zum Schmunzeln.

„Für Demenzkranke gibt es zum Beispiel ein Puzzle mit nur sechs Teilen“, erklärt die Büchereileiterin, die sich bei den Kollegen in der Stadtbibliothek Duisburg umgeschaut hat, die solche Seniorenpakete bereits ausleihen.

Bibliotheken haben wieder fürs Publikum geöffnet Ab Freitag, 22. Mai, ist es unter Beachtung der Vorgaben der Coronaschutzverordnung des Landes NRW zunächst wieder möglich, sich in der Zentralbibliothek Essen (Hollestraße 3) Bücher und Medien auszuleihen. Ab Montag, 25. Mai, folgen dann die Stadtteilbibliotheken in den verschiedenen Bezirken sowie die Französische Bibliothek und das Deutsch-Französische Kulturzentrum in Rüttenscheid. Die Bibliotheksnutzung kann allerdings weiterhin nur in den eingeschränkten Öffnungszeiten erfolgen, teilt die Stadt mit. Zudem wird es eine Begrenzung der Personenanzahl in den Büchereien geben.

Kindertheater aus Holz findet auch hier Verwendung

Petra Bandura ist besonders stolz, dass das kleine Holz-Theater „Kamishibai“ genutzt werden kann, das sich in der Kettwiger Stadtteilbibliothek bereits beim Geschichtenerzählen im Kinderbereich bewährt habe. „Da können großformatige Fotokartons eingelegt werden. Die Türen klappen auf und die Fotos sind wie auf einer Bühne sichtbar.“

Die Fotos zeigen Motive aus den 40er- und 50er Jahren, also aus einer Zeit, an die sich die Senioren erinnern könnten. „Biografie-Arbeit ist das“, sagt Erich Schmidt-Dransfeld. Ziel sei es, dass die Senioren untereinander und mit den Betreuern darüber ins Gespräch kommen.

Projekt könnte Vorbild sein für andere Stadtteilbibliotheken

„So können wir insgesamt die Aktivierung und Förderung der älteren Menschen unterstützen.“ Ein Projekt, das nach Ansicht des Vereins Vorbild sein könnte auch für andere Stadtteilbibliotheken.

Möglich gemacht hat die Anschaffung der Pakete im Wert von 1000 Euro eine private Spende, eine Medienspende des Verlags an der Ruhr und eine Zuwendung der Sparkasse Essen. Nähere Fragen zur Ausleihe beantwortet die Stadtteilbücherei unter 0201-88 42 307.