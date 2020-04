Kontaktsperre legt Swingolf-Anlage in Essen-Schuir lahm

Die Saison hat schon längst begonnen. Eigentlich. Jedes Jahr im März öffnet Uwe Schlieper seine weitläufige Swingolf-Anlage im idyllisch-gelegenen Schuir. In diesem Jahr waren es nur ein paar wenige Tage, an denen die Hobbygolfer die Möglichkeit hatten, diesen außergewöhnlichen und beliebten Sport unter freiem Himmel auszuüben. Seit dem 17. März ist die Anlage wegen des Covid-19-Virus’ geschlossen.

Sämtliche Veranstaltungen wie Firmenevents, Familientreffen oder Klassenausflüge, die bereits lange im Vorfeld gebucht wurden, sind inzwischen gecancelt. „Die Corona-Krise trifft uns mit voller Wucht. Die Umsätze, die wir jetzt nicht machen, können wir eben nicht nachträglich reinholen“, bedauert Betreiber Uwe Schlieper.

Mindestabstand werde beim Swingolfen ohnehin eingehalten

Der Swingolf-Dachverband verfasste bereits einen schriftlichen Appell an die Entscheidungsträger, den auch Schlieper verbreitet hat. Er publizierte ihn auf seiner Facebook- und Internetseite und leitete ihn auch an Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen weiter. Bislang erfolglos. Wann die Anlage wieder öffnen darf, das steht noch in den Sternen. Schlieper hofft auf Anfang Mai.

Johanna Pöllmann und Julien Geuss wollen endlich wieder Fußball spielen. Auf dem elf Hektar großen Areal mit den 18 Spielbahnen könne man sich ohne weiteres aus dem Weg gehen, meint Betreiber Uwe Schlieper. Foto: Kim Kanert

Auf seiner Swingolf-Anlage könnten alle notwendigen Maßnahmen und geltende Regeln, die dazu beitragen sollen, die Verbreitung des Virus’ einzudämmen, befolgt werden. Man könnte es recht einfach organisieren, dass nur eine gewisse Personenzahl auf den Platz kommt und zudem sei der vorgegebene Mindestabstand beim Swingolf-Spielen ohnehin einzuhalten.

Außerdem: „Auf dem elf Hektar großen Areal mit den 18 Spielbahnen kann man sich ohne weiteres aus dem Weg gehen. Es ist eigentlich schier unmöglich, sich hier zu nahe zu kommen“, erklärt Schlieper. Menschen kämen sich nicht im entferntesten so nah wie etwa manche Jogger oder Spaziergänger im Wald.

Kontaktlose Übergabe von Spielgeräten möglich

Auch für entsprechende Hygienemaßnahmen würden Schlieper und sein Team Sorge tragen. Eine Plexiglasscheibe am Empfang sei bereits vorhanden und die Übergabe der Schläger und Bälle könnte kontaktlos erfolgen.

Über alle möglichen Maßnahmen wurde nachgedacht, alles könnte umgesetzt werden. Aber solange kein Bewilligung für die Wiederöffnung kommt, kann Schlieper eben nur warten, bis sich die Entscheidungsträger äußern.

Christian Schippel vom Restaurant „Die Farm“ am Rutherhof verkauft Pommes und Getränke derzeit als To-Go-Variante. Foto: Kim Kanert

Gastronomie hat momentan ein Mitnahmeangebot

Von den vielen Veranstaltungen und den Menschen, die sonst auf der Swingolf-Anlage ein paar sportliche Stunden verbringen, profitiert für gewöhnlich auch Christian Schippel, Betreiber des angrenzenden, gastronomischen Betriebs „Die Farm“. Erst vor fast genau einem Jahr hat er das Restaurant übernommen. „Das erste Jahr lief wirklich gut und nun das...“, bedauert er.

Schippel bietet derzeit Getränke oder eine Schale Pommes zum Mitnehmen an und überlegt, das Mitnahme-Speisenangebot noch etwas auszuweiten. „Das ist natürlich alles kein Vergleich zu dem normalen Geschäft, aber besser als nichts“, so der Gastronom. Vielmehr sei es eine psychologische Sache, nicht tatenlos zuzugucken und, um immerhin ein bisschen Geld in die Kasse zu bringen. Jedoch ein Tropfen auf dem heißen Stein.