Lions Club Essen-Werethina fördert Folkwang-Studierende

Unter dem Titel „Viva España“ wollte der Lions Club Essen-Werethina Ende März in der Folkwang Universität der Künste einen feurigen Musikabend bieten. Till Engel, Folkwang-Professor und Lions Club-Mitglied, hatte bekannte Musikerkollegen für die gute Sache begeistern können. Doch dann kam die Corona-Krise und die Absage. Die Enttäuschung war riesig. Doch nun kann Organisator Dr. Jürgen Welter eine wirklich gute Nachricht überbringen.

„Wir waren so traurig, dass unser 13. Förderpreiskonzert abgesagt werden musste. Doch viele Menschen haben ihren Obolus für Eintrittskarten und zusätzlich geleistete Beträge nicht zurückgefordert, sondern gespendet. Ich bin überglücklich, dass wir so ein tolles Stammpublikum haben.“ Die gespendeten 10.200 Euro können nun trotz Corona-Krise Freude bereiten: Vier Stipendien können an Folkwang-Studierende vergeben werden.

Konzert soll im Frühjahr nachgeholt werden

Für das Christliche Hospiz in Werden kamen 3000 Euro zusammen, die der Lions Club für die Erweiterung des Hauses spenden kann. Foto: Julia Tillmann

Ab dem 1. Oktober erhalten sie ein Jahr lang monatlich 150 Euro vom Lions Club, der Betrag wird vom Bund als sogenanntes Deutschlandstipendium verdoppelt. Wie gehabt können sich die Bewerber auf ein Stipendium anmelden für ein offizielles Vorspielen. Zuvor müssen sie einen von ihnen bespielten Tonträger einreichen. Federführend ist Till Engel als Dekan des Fachbereiches Musik. Er wird Mitte Juli nach Qualität und Bedürfnis auswählen.

Ob es auch gelingen wird, ein Nachholkonzert im Herbst zu organisieren? Jürgen Welter ist da vorsichtig: „Machen Sie sich bitte keine zu großen Hoffnungen. Alle wollen ihre durch Corona ausgefallenen Termine nachholen. Die Aula der Folkwang-Uni platzt dann aus allen Nähten. Aber spätestens im Frühjahr 2021 werden wir unser Förderpreiskonzert wieder aufziehen.“

3000 Euro gehen an das Christliche Hospiz Werden

Auch hat der Lions Club Essen-Werethina die Beträge aus der eigenen Kasse aufgestockt, um dem Christlichen Hospiz Werden eine Summe von 3000 Euro zur geplanten Erweiterung des Hauses zukommen lassen zu können.