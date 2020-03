Neuer Kantor will Kettwigern die Freude am Gesang vermitteln

Von der Landeshauptstadt Düsseldorf ins eher dörfliche Kettwig ist Thomas Haverkamp gewechselt: Seit Jahresbeginn ist er der neue Kantor in der evangelischen Kirchengemeinde Kettwig. Es ist die erste Stelle des 26-Jährigen als Kantor – und er kommt mit vielen neuen Ideen in die Gemeinde an der Ruhr.

Obwohl er so jung ist und gerade erst seinen Bachelor-Abschluss an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf gemacht hat, bringt er einige berufliche Erfahrungen mit. Mehrere Jahre war er als Assistent des Kantors in der Johanneskirche Düsseldorf tätig. Und hat auch in dem Kirchengebäude gewohnt.

Marktkirche strahlt Ruhe und Beschaulichkeit aus

„Das ist Düsseldorfer Innenstadt pur“, sagt Thomas Haverkamp über die quirlige urbane Lage der evangelischen Stadtkirche an der Berliner Allee.

Mit sechs Jahren lernte Thomas Haverkamp Klavier spielen. Cembalo und Orgel kamen später hinzu. Foto: Kerstin Kokoska

Die Kirche am Markt in Kettwig dagegen strahle doch eher Ruhe und Beschaulichkeit aus – er wisse das wohl zu schätzen, gesteht der gebürtige Hildener. Aufgewachsen ist er übrigens in Langenfeld, mit 58.000 Einwohnern auch eher eine übersichtliche Stadt.

Die Eltern sind ebenfalls Kirchenmusiker

Das Elternhaus habe seine Berufswahl durchaus geprägt, fährt Thomas Haverkamp fort. Sowohl Vater als auch Mutter sind selbst Kirchenmusiker, „und der Opa war es auch schon“, schmunzelt er. Mit sechs Jahren lernte er deshalb ganz selbstverständlich Klavier. Später kamen die Instrumente Orgel und Cembalo hinzu.

„Ich hätte auch Musiklehrer werden können, aber habe mich dann doch für die Kirchenmusik entschieden.“ Den Master-Titel möchte Thomas Haverkamp möglichst schnell folgen lassen. Er hofft, dass ihm die neue Stelle dazu genug Raum lasse. Denn der 26-Jährige hat in und mit der Kettwiger Gemeinde viel vor.

Essen Marktmusik und Kantaten-Workshop Neu eingeführt hat Kantor Thomas Haverkamp die monatliche „Marktmusik“, eine 25-minütige Atempause bestehend aus Andachten und Orgelmusik, in der Kettwiger Marktkirche. Das erste Mal findet sie am Freitag, 6. März, um 12.05 Uhr statt. Wer möchte Bach-Kantaten singen bzw. begleiten? Interessierte Sänger und Streicher sind zu einem mehrtägigen Workshop im Mai eingeladen. Vorgetragen wird das Ganze im Gottesdienst am 10. Mai. Anmeldung und Info bei Thomas.Haverkamp@ekir.de.

Mehrmalige Besuche in Südafrika

Haverkamp erklärt: „Während des Studiums war ich ein Semester in Südafrika. Danach war ich noch drei weitere Male dort, weil ich da einen ganz anderen Umgang mit Musik und vor allem mit dem Singen kennengelernt habe.“

Dass ein tankender Kunde vom Tankwart mit einem Lied begleitet wird, komme in Deutschland wohl nicht vor. „In Südafrika ist das ganz normal.“

Die evangelische Kirche thront über der Kettwiger Altstadt. Foto: Kerstin Kokoska

Überhaupt würden die Menschen dort immer und überall singen. „Einer fängt auf der Straße an – und die anderen stimmen mit ein. Singen ist für die Menschen etwas ganz Selbstverständliches.“ Dieses Lebensgefühl schwinge bei ihm immer noch mit, sagt der Kantor. Auch den Kettwigern möchte er ein wenig davon vermitteln.

Ergänzung bestehender Ensembles

„Ich denke, Singen ist bei den jungen Leuten wieder im Trend. Nur halt nicht in einem Chor mit größtenteils älteren Leuten. Ein Chor braucht auch Fluktuation.“ Mit verschiedenen Aktionen möchte Thomas Haverkamp jungen wie älteren Gemeindemitgliedern wieder die Freude am Gesang schmackhaft machen.

Er könne sich auch ein neues Ensemble neben den bestehenden – Kantorei und Flötenkreis (die leitet er selbst) sowie Posaunenchor und Gospelchor – gut vorstellen. „Langfristig plane ich die Gründung eines Kammerchors.“