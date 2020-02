Supperclub: Kettwiger bekocht Zufallsgäste in seiner Wohnung

Essen-Kettwig. In einem „Supperclub“ bewirten passionierte Köche fremde Gäste. In Kettwig hat Sven zum dritten Mal in sein Wohnzimmer eingeladen. Ein Besuch.

Der Gruß aus der Küche sieht vielversprechend aus: Lammfilet an Auberginenpüree mit Pflaumen-Portweinjus. Auf einem großen Löffel serviert – und in einem Happen zu verzehren, wie Sven rät. Sieben Gäste haben der Hobbykoch und seine Frau Alessandra an diesem Abend in ihrem Wohnzimmer-Restaurant in Kettwig auf der Höhe. Drei Paare und ein Single, die sich zuvor nie begegnet sind.

Sven und Alessandra kennen die Gäste auch nur über Facebook. In den Kettwiger Gruppen haben sie den Termin für ihren „Supperclub“ kundgetan und ihre Einladungen persönlich ausgesprochen. „Ich koche leidenschaftlich gern“, berichtet der 40-Jährige, der jüngst beim „Perfekten Dinner“ (Privatsender Vox) mitgemacht und Platz 2 erobert hat. Wenn Freunde zu Gast sind, ärgere ihn aber, dass er zwischen Küche und Tafel hin und her switche, „keinem kann man sich richtig widmen“. Beim Supperclub dagegen geht er vollkommen in seiner Kochleidenschaft auf.

Der Gruß aus der Küche wird auf einem Riesenlöffel serviert. Foto: Julia Tillmann

Die Gäste sind gespannt auf den Verlauf des Abends

Während Sven sich also der Zubereitung von Grünkohlsuppe, Lammkarree, Süßkartoffeln und Rosenkohl widmet, beschnuppern sich die Gäste beim Aperitif. Sabine und Ralph sind schon angeregt mit Jan im Gespräch, als Silke und Martin eintreffen. Schnell dreht es sich ums Thema Essengehen und die eigene Küche. Martin bekocht gern die Familie, was Silke nur recht ist. Als Vollberufstätige bleibt ihr wenig Zeit. Der 21-jährige Sohn werde auch regelmäßig mit eingebunden.

Mit Eva und Martin ist die Runde komplett. „Ich bin gespannt, wie der Abend abläuft“, sagt Eva. „Die Fotos von den vorherigen Treffen sahen schon sehr lecker und vielversprechend aus.“ Ein bisschen Neugier auf das Ambiente des Wohnzimmer-Restaurants spiele durchaus eine Rolle, gibt sie augenzwinkernd zu. Abseits der üblichen Restaurants sei so eine private Einladung doch sehr spannend.

Essen Kettwiger Supperclub Einmal im Quartal soll der Supperclub in Kettwig auch 2020 fortgeführt werden. Sobald ein neuer Termin feststeht, werden Sven und Alessandra ihn über die Kettwiger Facebook-Gruppen veröffentlichen. Über das Prozedere des Abends informieren die Gastgeber die Interessenten dann per persönlicher Nachricht.

Mango-Tarte mit Rote-Bete-Sorbet zum Abschluss

Als die Runde sich zum Weißwein an den Holztisch setzt, wird weiter geplaudert. Über Sauerbraten, saisonale Gemüse, gute Weine – und Tische. Alessandra, die für den Service zuständig ist, erklärt lächelnd, dass sich ihr Wohnzimmerleben tatsächlich vor allem am Esstisch abspiele. „Bei einer Party sind die Leute meist in der Küche oder sitzen am Tisch“, findet auch Sabine.

Sven bereitet in der Küche das Menü zu, die Gäste unterhalten sich derweil in der guten Stube. Foto: Julia Tillmann

Jan kennt das. Er organisiert ebenfalls einen Supperclub, und zwar in Oberhausen. Wobei er als kulinarischer Profi unterwegs ist – er ist Küchenchef und Betriebsleiter vom Bistro Auf Schalke. Beim Supperclub experimentiert er, weil das im Beruf ein wenig zu kurz kommt.

Der Abend vergeht wir im Fluge. Die Mango-Tarte mit Rote-Bete-Sorbet ist schon lange verzehrt, da sitzen sie noch beisammen. Keinem ist langweilig. „Viele neue Anregungen und nette Leute kennengelernt“, resümiert Ralph später. Und das Grünkohlsuppen-Rezept würde er gerne mal ausprobieren. „Dank Euch sind wir um einige wundervolle (Geschmacks-)Erlebnisse reicher“, freut sich Silke.