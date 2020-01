Essen-Kettwig. Der Verein „Wir in Kettwig“ hat auf dem Gelände An der Nittlau einen Treffpunkt für Nachbarn gestaltet. Am 9. Februar ist inoffizielle Eröffnung.

„Wir in Kettwig“ schenkt der Nachbarschaft einen Rosengarten

Der Verein „Wir in Kettwig“ ist bekannt dafür, dass er sich für die Förderung der Kettwiger Interessen und die Verschönerung des Stadtteils einsetzt. Der Denkmal-Brunnen vor der evangelischen Kirche ist ein Beispiel dafür, dass aus der Bürgerschaft heraus und nur mit Spenden die Erhaltung von Bauten möglich ist. Ein ähnliches Projekt ist der Rosengarten, der an der Ecke Am Bilstein / An der Nittlau entsteht.

Schon seit Jahren lag die Grünfläche der Stadt brach und verwilderte zusehends. Die Treppe wurde sogar mit einem Zaun verbarrikadiert: Hier war das Betreten verboten, „vermutlich auch aus Sicherheitsgründen, weil dahinter direkt die Schmachtenbergschule liegt“, so Otto-Leonhard Peus, Vorsitzender des Vereins „Wir in Kettwig“.

Verein „Wir in Kettwig“ bekam einen Gestattungsvertrag

Vor gut vier Jahren entstand dann in dem kleinen Verein (es gibt nur 13 Mitglieder) die Idee, diese Fläche wieder zu dem zu machen, was sie einmal war: einem Rosengarten. Peus: „Alte Kettwiger können sich vielleicht an die Anlage erinnern.“ Der Platz sollte zu einem öffentlichen Entspannungsraum entwickelt werden, einem Treffpunkt für die Bewohner am Schmachtenberg.

Aus dem verwilderten Areal auf der Schmachtenbergstraße in Höhe der Abzweigung Am Bilstein/An der Nittlau wird ein Rosengarten. Foto: Carsten Klein

Der Verein „Wir in Kettwig“ bemühte sich also um einen Gestattungsvertrag mit der Stadt Essen, ebenso hatte es ja mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal funktioniert. Das nahm schon einmal viel Zeit in Anspruch. Außerdem musste sich mit Grün und Gruga verständigt werden, wie denn die Aufforstung der knapp 100 Quadratmeter großen Fläche aussehen sollte.

„Dann gab es bei Grün und Gruga einen Personalwechsel und wir mussten noch mal abwarten“, schildert Peus den zähen Genehmigungsprozess. Der schließlich doch ein gutes Ende nahm. Peus: „Grün und Gruga hat uns freie Hand gelassen.“

Professionelle Unterstützung durch ein Azubi-Projekt

Der Kettwiger Baumdienst Skibba entfernte zunächst unentgeltlich einen Gefahrenbaum, bevor es losgehen konnte, und zwar durch Profihand. Dirk Kolacek, Geschäftsführer von Stadtgrün Ruhr GmbH, war nämlich so begeistert von der Idee des Rosenparks, dass er Know-how, Personal und Material beisteuerte. Im Rahmen eines Azubi-Projektes stellte er kostenfrei vier Auszubildende und einen Techniker frei.

Essen Anlage wird durch Spenden finanziert Finanziert wird das Projekt durch eine Zuwendung der Stadt von 1000 Euro sowie durch Spenden. Die Anschaffung eines Großteils der Pflanzen wird durch die Friedhofsgärtnerei Hackmann, Stadtgrün Ruhr GmbH und den CDU-Ratsherrn Guntmar Kipphardt finanziert. Kipphardt hatte 2018 an seinem 60. Geburtstag zur Spende für den Rosengarten aufgerufen; 2000 Euro kamen zusammen. Das Pre-Opening des Rosengartens findet am Sonntag, 9. Februar, um 11 Uhr auf dem Gelände An der Nittlau statt.

Mit dieser Art Unterstützung ging es in den vergangenen sechs Monaten nun Schlag auf Schlag. Das Gelände erfuhr eine komplette Neugestaltung. So wurde das verwahrloste Areal gerodet, alte Bruchsteine – teilweise schon verwittert – aufgenommen und gereinigt, der Untergrund hergerichtet, große Mengen von Sand, Kies und Schotter verarbeitet, Wege angelegt, Bänke und Mülleimer aufgestellt. Die Fachleute bauten Bruchsteinmauern und verlegten Steinplatten.

Die Rosen werden erst im Frühjahr gesetzt

Die große Treppe wurde wieder begehbar gemacht und ein barrierefreier Zugang entstand an der Straße An der Nittlau. „Es fehlen noch ein Edelstahl-Handlauf, den ein Kettwiger Unternehmen angefertigt hat und montiert, sowie ein Metallzaun, den wir im Internet ersteigert haben“, so der Vereinsvorsitzende.

Die Rosen werden erst im Frühjahr gesetzt, sagt Peus. Alte Sorten werden bevorzugt zum Zuge kommen, kündigt er an. Und im Rahmen der Biodiversität sollen auch noch Stauden, Sträucher und weitere Pflanzen hinzukommen.