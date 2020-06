Kita-Start in Essen: Gewerkschaft fordert regelmäßige Tests

Die meisten der rund 20.000 Kita-Kinder in Essen können ab Montag, 8. Juni, wieder in ihre Einrichtungen zurück oder zu ihren Tageseltern. Die Kinderbetreuung startet ihren so genannten "eingeschränkten Regelbetrieb". Die Notbetreuung, die mit dem Corona-Ausbruch eingeführt wurde, wird eingestellt. Die Gewerkschaft Verdi fordert, dass Kinder und Mitarbeiter in Betreuungseinrichtungen regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden sollten.

Es gibt "quantitative und qualitative Einschränkungen", teilte die Stadt am Freitag mit. "Das ist eine neue Herausforderung. Die Reduzierung um zehn Stunden ist für viele Familien eine weitere Härte. Es stehen aber auch leider bis zu 20 Prozent des Personals nicht zur Verfügung“, sagt Muchtar Al Ghusain, Geschäftsbereichsvorstand Jugend, Bildung und Kultur der Stadt Essen.

"Standards können noch nicht wieder erreicht werden"

"Standards des Kinderbildungsgesetzes können noch nicht wieder erreicht und der Fachkräfteschlüssel noch nicht erfüllt werden", räumt die Stadt ein. Gehandelt werde nach Richtlinien des Landes, die vorsehen: Es gibt nur feste Gruppen. Die Gruppen müssen weiterhin räumlich voneinander getrennt bleiben.

Unterdessen empfiehlt die Gewerkschaft Verdi, zum Schutz der eingesetzten Erzieherinnen regelmäßig verstärkt Tests in Kitas durchzuführen, sobald der Betrieb wieder aufgenommen wurde.

"In anderen Kommunen wird so verfahren", berichtet Gewerkschaftssekretärin Martina Peil. Nicht nur Düsseldorf teste im Landesauftrag regelmäßig Kinder und Erzieher in den Betreuungseinrichtungen, sondern woanders gebe es auch vergleichbare kommunale Initiativen. Diese lehnt man in Essen weiterhin ab: Solche Tests seien Momentaufnahmen und würden womöglich falsche Sicherheit vorgaukeln. "Tests machen Sinn, wenn diese bei krankheitsbedingten Symptomen durchgeführt werden", sagt Silke Lenz, Sprecherin der Stadt Essen. "Wichtiger ist es, im Kita- oder Schulalltag auf die bekannten Hygieneregeln zu achten."