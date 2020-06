Kitas wieder geöffnet: Gruppenzwang und leere Flure

Essen Für rund 20.00 Kindergartenkinder hat der Kita-Alltag in Essen wieder begonnen - doch normal ist wenig an diesem ersten Tag.

"Eingeschränkter Regelbetrieb" ist, wenn Du Dein Kind morgens in der Kita abgibst, aber nicht mit hinein darfst, sondern einen Zettel ausfüllen musst, auf dem steht, dass Dein Kind kein Corona hat.

Für rund 20.000 Essener Kinder im Kindergarten-Alter startete am Montag die Betreuung in den Tageseinrichtungen und bei Pflege-Eltern. Drei Monate lang hatte es nur ein Notprogramm gegeben. Die Behörden sprechen von "eingeschränktem Regelbetrieb", doch normal ist wenig an diesem ersten Tag.

"Die Gruppen dürfen sich nicht mischen"

"Die Gruppen dürfen sich nicht mischen", erklärt Beatrix Ketzer, die seit 2014 die städtische Kindertagesstätte im "Haus des Lernens" in Essen-Haarzopf leitet. Das bedeutet: Der breit angelegte Flur, der die drei Gruppenräume miteinander verbindet, ist um kurz nach neun Uhr leer, alle Kinder sind in ihren Räumen, niemand läuft herum. Die elf Erzieherinnen haben Gummistiefel-Regale und Garderobenständer in den Weg gestellt, als Hindernisse, damit jeder versteht: Hier darf weder gespielt werden, noch darf man andere Gruppen besuchen. Werden die Kleinen das verstehen? Gute Frage - aber es gibt keine Alternative. "Was die Kinder nicht verstehen, ist: Alles hat wieder geöffnet, nur die Kitas blieben so lange zu", sagt die Mutter eines dreijährigen Sohnes. "Selbst die Indoor-Spielplätze haben wieder auf."

Erzieherinnen müssen keinen Mundschutz tragen

Die Eltern, die am Montagmorgen ihr Kind in der Haarzopfer Kita abgeben, sind sich einig: Gut, dass es wieder losgeht. "Die Kinder haben ihre Spielkameraden unglaublich vermisst", sagen alle. Und, ja: Auch die Eltern sind froh, dass die Kinderbetreuung zu Hause endet. Ärger, weil es pro Kind zehn Wochenstunden Betreuung weniger gibt als ursprünglich gebucht, gibt es nach Angaben von Kita-Leiterin Beatrix Ketzer nicht.

Die Erzieherinnen können, müssen aber keinen Mundschutz tragen. In der Haarzopfer Einrichtung hat keine Erzieherin eine Maske auf. "Das geht im Alltag nicht", sagt Beatrix Ketzer. "Vor allem nicht bei den Einjährigen." Sie, die kleinsten der Kindergartenkinder, hätten die größten Schwierigkeiten mit dem Neustart: "Die waren drei Monate nicht hier, das ist für sie jetzt wie eine neue Eingewöhnung." Da habe es am Morgen einige Tränen gegeben.

Die Kitas sind nicht dazu verpflichtet, den Eltern schon vor der Tür das Kind abzunehmen - doch dort, wo es enge Flure gibt und ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, verfahren die meisten Einrichtungen so. Und das Außengelände? "Wird zeitlich befristet von den verschiedenen Gruppen genutzt", sagt Beatrix Ketzer. Das bedeutet: Jede der drei Gruppen darf für eine Stunde hinaus, dann nicht mehr.

Regelmäßige Tests gefordert

Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Beginn des "eingeschränkten Regelbetriebs" von der Stadt gefordert, künftig regelmäßig Kinder und Erzieher in Kitas auf das Coronavirus zu testen. "Ob das der richtige Weg ist, kann ich nicht einschätzen", sagt Beatrix Ketzer. "Die Tests ergeben ja nur eine Momentaufnahme, die morgen schon wieder überholt sein kann."

Klar ist aber: Wenn eine Mutter morgen ihr Kind wegen einer Corona-Erkrankung abmeldet, muss sich die ganze Gruppe und die dort arbeitenden Erzieher in Quarantäne begeben. Dann ist es schon wieder vorbei mit dem "eingeschränkten Regelbetrieb". "Hoffen wir mal, dass es so weit nicht kommt."