Klarlack gegen Corona: Ruhrbahn testet neuen Virenkiller

Viren und Bakterien sollen auf Haltestangen und Handgriffen in den Fahrzeugen der Ruhrbahn bald keine Überlebenschance mehr haben. Für ein geringeres Infektionsrisiko und damit für mehr Sicherheit für Fahrgäste und Personal in Bussen und Bahnen soll eine neuartige Beschichtung sorgen. Dyphox heißt das Wundermittel und ist eine Art Klarlack gegen Corona. Einen ersten Feldversuch will das Essener/Mülheimer Verkehrsunternehmen am Pfingstwochenende starten.

„In den nächsten Tagen wird die Firma Trioptotec aus Regensburg, die das Mittel vertreibt, unsere Reinigungskräfte per Videokonferenz schulen", erklärt Ruhrbahn-Projektleiter Michael Bartels. Danach sei geplant, am Pfingstwochenende Kontaktflächen in jeweils zwei Solobussen, Gelenkbussen, Straßenbahnen und U-Bahnen zu reinigen, um sie dann mit dem Schutzmittel zu überziehen.

Mittel wurde gegen multiresistente Keime entwickelt

Danach werden die Fahrzeuge zwei Tage gelüftet, bevor sie im normalen Linienbetrieb zum Einsatz kommen. „Wir wollen zunächst einmal testen, wie das Verfahren funktioniert und wie die behandelten Oberflächen reagieren“, so Bartels.

Dyphox, das ursprünglich für den Einsatz gegen multiresistente Keime entwickelt wurde, halte Oberflächen hygienisch rein und sei für Mensch und Natur unschädlich, verspricht der Hersteller. Die Beschichtung helfe dabei, die Übertragungsketten an Oberflächen bis zu einem Jahr zu unterbrechen und beseitige bis zu 99,99 Prozent aller Bakterien, Viren und Pilze. Die Wirksamkeit im Praxiseinsatz sei durch eine Studie der Universitätsklinik Regensburg unter anderem in Elektrobussen der Stadt belegt.

Eine dünne Schicht aus aktiviertem Sauerstoff gegen Mikroorganismen

Das Mittel funktioniere nach dem Prinzip der Photodynamik: Wird eine Oberfläche beschichtet, entstehe durch Lichtenergie eine dünne Schicht aus aktiviertem Sauerstoff. Der "schwebt" in einer Höhe von einem etwa einem Millimeter über der Oberfläche und zerstöre alle Mikroorganismen. Es handele sich um einen rein physikalischen Prozess, der für Menschen vollkommen unschädlich sei.

Sollte die Testphase tatsächlich so erfolgreich sein, wie es der Hersteller in Aussicht stellt, werden nach und nach sämtliche Fahrzeuge in Essen und Mülheim mit Dyphox behandelt, kündigte die Ruhrbahn an.

