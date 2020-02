Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klientel des Welcome-Centers könnte erweitert werden

Um die Situation in der Essener Ausländerbehörde zu entlasten, denkt deren Leiter Mario Helmich auch darüber nach, einen Teil der Klientel an das Welcome- und Service-Center (WSC) abzugeben.

Bislang sind die Richtlinien für das WSC eng gefasst, in vielen Fällen ist ein Mindestgehalt notwendig. Nun überlege man, Studenten, Fachkräfte sowie Hochqualifizierte unabhängig vom Gehalt dort einzubeziehen.