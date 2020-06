Krad prallt auf Auto in Essen: 48-Jähriger schwer verletzt

Essen. Bei einem Unfall in Schuir ist ein Motorradfahrer am Pfingstsamstag schwer verletzt worden. Die Polizei Essen sucht nun Zeugen des Unfalls.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, war ein 45-jähriger Fahrer eines Hyundai am Pfingstsamstag gegen 12.15 Uhr auf der Meisenburgstraße in Richtung Kettwig unterwegs. Als er an der Einmündung Wallneyer Straße nach links abbiegen wollte, kollidierte er mit dem 48-jährigen Kradfahrer, der die Meisenburgstraße in Richtung Bredeney befuhr.

Um den Unfallhergang aufklären zu können, sucht das Verkehrskommissariat 1 jetzt nach Zeugen, die sich melden sollten unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0.

