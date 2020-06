Ein Ladendieb (Symbolbild) in Altenessen steckte sich Montagabend in einem Altenessener Supermarkt mehr als ein Dutzend Tafeln Schokoladen ein. Ein Detektiv erwischte ihn.

Blaulicht Ladendetektiv schnappt Schoko-Dieb in Essener Supermarkt

Essen. In einem Supermarkt in Altenessen ist ein polizeibekannter Mann (42) beim Diebstahl von mehr als einem Dutzend Tafeln Schokoladen erwischt worden.

Einen großen Appetit auf Schokolade verspürte offenbar ein 42-jähriger Mann, der Montagabend (22. Juni) gegen 18.40 Uhr beim Süßigkeiten-Diebstahl erwischt wurde.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 42-Jährige in einem Supermarkt an der Lierfeldstraße (Altenessen) mehr als ein Dutzend Tafeln des braunen Goldes in seinen Rucksack gepackt und wollte damit den Laden verlassen, ohne zu bezahlen.

Ein Ladendetektiv (53) hatte den Mann allerdings dabei beobachtet und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen, er ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt.