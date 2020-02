Lob vom OB: Essener eilte Frau mit Fenstersprung zu Hilfe

Bis zum Happy End und dem Eintreffen der Polizei vergingen vermutlich nur wenige Minuten, doch für Gerrit Höckmann fühlte es sich an wie eine Ewigkeit: Anfang Februar eilte der junge Physiotherapeut einem Überfallopfer zur Hilfe – mit einem Sprung aus dem Fenster. Nun hat Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen den jungen Retter eingeladen und sich bei ihm bedankt: „Das war eine ganz besondere Art der Zivilcourage, die Sie gezeigt haben.“

An jenem Abend wartete Gerrit Höckmann in der Praxis „Hand Arbeit“ an der Rosastraße in Rüttenscheid auf die nächste Patientin, als er von der Straße Schreie hörte: „Erst dachte ich, dass sind ein paar Halbstarke, aber dann klangen die Schreie immer ängstlicher und panischer.“

Er sah die Frau am Boden liegen, über sich den Angreifer, der zuschlug

Durch die Milchglasscheiben der Praxis konnte er nicht sehen, was sich da abspielte, also öffnete er das Fenster und sah eine Frau am Boden liegen, über ihr ein Mann, der mit einer Glasflasche auf sie einschlug. Offenbar eine der Flaschen, die die Frau zum nahen Altglascontainer hatte bringen wollen.

„Ich wäre nicht mehr glücklich geworden, wenn ich da nicht eingeschritten wäre“, sagt der Essener Gerrit Höckmann, der einem Überfallopfer half. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Auf der Straße sind Passanten, einer ruft die Polizei, doch niemand greift ein. Auch Gerrit Höckmann schießt durch den Kopf, ob er sich wohl selbst in Gefahr bringt, ob der Angreifer womöglich ein Messer ziehen könnte. Erstmal ruft er aus dem Fenster, macht sich bemerkbar. Doch der Täter habe nicht abgelassen. Im Gegenteil: „Der schlug der Frau mit der Flasche auf den Kopf.“

Er sieht nun Blut fließen, und er sieht etwas, das ihn noch tiefer trifft: Die Frau, die sich zuvor noch heftig gewehrt hat, ist nach dem Schlag auf den Kopf völlig benommen, scheint aufzugeben: „Sie hat mich mit einem Blick angesehen, der sagte: ,Jetzt ist alles vorbei’. Da war Todesangst in ihren Augen.“ Auch Gerrit Höckmann erfasst nun die Panik, dass sie nicht oder nur schwer verletzt überleben könnte, wenn die Flasche womöglich zersplittert, wenn niemand den Angreifer aufhält.

Er springt aus dem Fenster, landet halb auf dem Täter, entwaffnet ihn

„Da bin ich aus dem Fenster gesprungen.“ Knapp zweieinhalb Meter tief. Halb landet er auf dem Mann: Er sei „total friedfertig“, habe den Angreifer nicht schwer verletzten, aber unschädlich machen wollen. „Der hat sich dann ergeben und ich habe ihn entwaffnet, ihn von der Frau runtergezogen. Und mich vor ihm aufgebaut.“ Nun schreiten auch Passanten ein, halten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei in Schach. Gerrit Höckmann und seine Kollegen kümmern sich in der Zwischenzeit um die verletzte Frau, nehmen sie mit zur Erstversorgung in die Praxis, bis der Krankenwagen eintrifft.

Essen Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft Bei dem Angreifer, der am 6. Februar 2020 eine Frau an der Rosastraße in Essen-Rüttenscheid attackierte, soll es sich laut Polizei um einen 48-jährigen Wohnungslosen handeln. Wie die Staatsanwaltschaft Essen mitteilt, erging gegen den Mann ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Er befinde sich zur Zeit in Untersuchungshaft.

Mittlerweile verheilten die Wunden der 49 Jahre alten Frau und sie hoffe, das Geschehen zu verarbeiten, erzählt Gerrit Höckmann. Eine Woche nach dem Überfall habe er sie getroffen, sie und ihr Mann seien ihm sehr dankbar. „Für mich ist es das Größte, dass es ihr wieder gut geht“, sagt der 27-Jährige.

Oberbürgermeister dankt ihm für sein mutiges und schnelles Handeln

Er selbst hatte nach dem Vorfall kurzzeitig Probleme mit der Hüfte, und als er am nächsten Tag Kinderschreie auf der Straße hörte, sei er kurz zusammengezuckt. Aber selbstverständlich würde er immer wieder so handeln, versichert Höckmann. Längst nicht jeder wäre aus solcher Höhe gesprungen, betont derweil Oberbürgermeister Thomas Kufen. „Dass sie den Sprung trotzdem gewagt haben, beeindruckt mich sehr und ich danke Ihnen für Ihr schnelles Handeln.“

Gerrit Höckmann hat sich über die Einladung ins Rathaus gefreut, es sei etwas Besonderes, dass sich der OB Zeit für ihn genommen habe. Kufen habe gesagt, wie wichtig es für die Stadt sei, dass es Leute gebe, die ein Auge auf ihre Mitmenschen hätten. Der junge Physiotherapeut kann da nur zustimmen: „Ich wäre nicht mehr glücklich geworden, wenn ich da nicht eingeschritten wäre.“