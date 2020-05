Mal richtig Gas geben - für die neue Tempo-Regel

Es ist ein einfaches physikalisches Gesetz, das sich weder aushebeln noch wegdiskutieren lässt: Wer mit einem Auto von einer Tonne und mehr Gewicht in einer Tempo-30-Zone wegen eines Kindes bremst und sich zuvor an die Geschwindigkeit gehalten hat, kommt vor einer Kollision zum Stillstand. Wer aber mit 20 Stundenkilometern mehr unterwegs ist, hat bei gleichem Bremsweg an der Stelle, an der das Kind steht, noch 30 Sachen auf dem Tacho. Das kann nicht gut ausgehen, ein solch brutaler Zusammenprall endet nicht selten tödlich.

Vor diesem Hintergrund sind die verschärften Regeln, die einen Temposünder ab einer Überschreitung von 21 km/h für einen Monat den Führerschein kosten, nicht nur dringend notwendig, sondern sie waren schon seit langem mehr als überfällig.

Die tatsächliche Gefahr wird bagatellisiert

Denn zu hohe Geschwindigkeit, im schlimmsten Fall vorsätzlich, ist die Unfallursache Nummer Eins auf Essens Straßen. Doch kaum hat die notwendige Novelle für erste spürbare Konsequenzen und damit auch geharnischte Proteste gesorgt, tritt der Verkehrsminister, der doch eigentlich für mehr Sicherheit der Radler, der Senioren und der Kinder auf den Straßen sorgen wollte, auf die Bremse. Die Tempo-Regel, so heißt’s auf einmal, finde keine ausreichende Akzeptanz in der Bevölkerung.

Nur, wer wurde da gefragt? Die Autolobbyisten und Geschwindigkeitsfetischisten, die ewigen Freie-Fahrt-für-freie-Bürger-Anachronisten, oder die Schwächsten im Verkehr, der selbst bei allem Regelrespekt und der Verantwortung gegenüber Dritten strukturell schon lebensgefährlich genug ist? Die Antwort liegt auf der Hand.

Scheuers Wende bagatellisiert die tatsächliche Gefahr, macht das Rasen salonfähig von Ministers Gnaden und ist ein Affront gegen alle, die nicht mit dem Auto unterwegs sind. Durch einen bundesweiten Schulterschluss können die Grünen diese unsinnige Halse im Bundesrat noch verhindern. Dafür sollten sie mal richtig Gas geben.