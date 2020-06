Mann (83) in Bredeney vor der eigenen Haustür überfallen

Essen. Ein 83-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag Opfer eines Raubes an der eigenen Haustür geworden. Die Täter flüchteten mit Bargeld.

Ein 83-jähriger Mann ist am Freitag an der eigenen Wohnung im Narzissenweg im Stadtteil Bredeney ausgeraubt worden. Er kam am frühen Nachmittag nach Hause, als er zwei fremde Männer vor seiner Wohnungstür stehen sah. Arglos zog er seinen Schlüssel, öffnete die Tür - und wurde einen Moment später von einem der Täter umgestoßen. Die Männer fanden schnell Bargeld in der Wohnung, nahmen es und rannten davon. Bei dem Sturz verletzte sich das Opfer an der Hand. Die Räuber sind 25 bis 35 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen. Die Polizei sucht Zeugen der dreisten Tat. 0201 - 8290.