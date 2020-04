Maskenpflicht ab Montag - Stadt Essen wird kontrollieren

Die Stadt Essen wird ab Montag, 27. April, kontrollieren, ob Bürger der Pflicht nachkommen, beim Einkaufen und in Bus und Bahn eine Atemschutzmaske zu tragen. Die Kontrollen führt der „Kommunale Ordnungsdienst“ (KOD) des Ordnungsamtes aus, kündigte Stadt-Sprecherin Silke Lenz am Freitag an. Strafen soll es aber nicht geben für jene, die der Pflicht, eine Maske zu tragen, nicht nachkommen.

Mundschutz-Pflicht gilt auch in Arztpraxen

Ab Montag müssen Bürger beim Einkaufen oder in Bus und Bahn Maske tragen. Diese Regel gilt auch für Besuche in Sparkassen-Filialen, auf Wochenmärkten, in Arztpraxen oder in Gastronomie-Betrieben, die derzeit Außer-Haus-Verkauf anbieten. Erlaubt sind auch Schals oder andere Textilien, die Mund und Nase bedecken.

Weiter gilt das Abstands-Gebot: Bürger sollen im öffentlichen Raum mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander halten - davon ausgenommen sind Verwandte wie Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner oder Eltern mit Kindern.

Größere Geschäfte öffnen wieder

Am Montag können auch größere Geschäfte wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Läden, die sowieso kleiner sind, durften bereits vor einer Woche wieder öffnen.

Während Spiel- und Bolzplätze noch geschlossen bleiben, hat die Stadt angekündigt, dass der Grugapark am Mittwoch, 29. April, wieder öffnet - allerdings unter strengen Auflagen.

