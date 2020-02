Mau-Mau-Nacht: „Essens schrägste Party“ mit Punktabzügen

Bescheidenheit gehört nicht zu den Tugenden, die die Veranstalter von Essens schrägster Karnevalsparty auszeichnet und so haben sie „eine phantastische, spektakuläre, unterhaltsame, sensationelle und gute Mau-Mau-Nacht“ angekündigt. Also genau das, was die Besucher an diesem Samstag im ausverkauften Bürgertreff Überruhr erlebt haben. Was allerdings auch daran liegt, dass das Mau-Mau-Nacht-Publikum gern verzeiht, wenn schräg bisweilen einfach schlecht heißt.

Wenn auf der Bühne maue Kalauer erzählt werden, wenn mancher Schüttelreim im hinteren Teil des bescheiden geschmückten Saales nicht mal akustisch ankommt. Da tröstet man sich mit Bier, Currywurst und den phantastischen, spektakulären, unterhaltsamen Kostümen der anderen.

Auch Schlagergott René Pascal tritt bei der Mau-Mau-Nacht auf

Hier trifft sich der Kardinal mit einer männlichen Minnie-Mouse, hier tragen Frauen einen Bilderrahmen ums Gesicht und Männer Hochzeitskleid, das Star-Wars-Universum ist ebenso vertreten wie die Tier- und Fabelwelt mit Elchen, Einhören, Echsen oder einer zauberhaften Qualle.

Wenn dann die üblichen Verdächtigen wie das Blasorchester Tuba Libre unter Gastgeber Doc Ophelders oder René Pascal („Man nennt mich nur den Schlagergott“) aufspielen, springen Pirat, Priester und die Frauen im Charleston-Kleid auf die Bänke, bittet das verrückte Huhn den Paradiesvogel zum Tanz. Und wenn Jenny Winter „Ich liebe das Leben“ singt, ist das nicht bloß ein alter Schlager von Vicky Leandros, sondern das aus hunderten Kehlen mit geschmetterte Bekenntnis der Mau-Mau-Nachtgestalten.

Um 1 Uhr geht plötzlich das Licht an

Schade, dass um kurz nach eins schon das grelle Licht angeht und die Bierbänke an den überrumpelten Gästen vorbei aus dem Saal getragen werden.

Schön, dass der Erlös wie immer dem Solisa Freundeskreis e.V. für seine Bildungs- und Gesundheitsprojekte im westafrikanischen Mali zugute kommt.