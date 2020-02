Timm Beckmanns „Liga der außergewöhnlichen Musiker“ ist seit 2016 in der Essener Zeche Carl eine Institution.

Inzwischen ist der von WDR 5 aufgezeichnete und von der Essener Brost-Stiftung unterstützte Publikumserfolg auch in anderen Ruhrgebietsstädten zu erleben. Am 12. Februar gastiert die Show in Dortmund, Fritz-Henßler Haus. Am 13. Februar sind die Künstler in der Stadthalle Mülheim zu Gast. Mehr Infos: www.timm-beckmann.com