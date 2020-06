Schwere Verletzungen erlitt ein 27 Jahre alter Essener Samstagabend (20. Juni) bei einer Messerattacke in der Straßenbahn Linie 109 in Essen-Huttrop. Zwei syrische Brüder hatten in der Bahn randaliert. Als der Essener die Polizei rufen wollte, stach der ältere der beiden auf ihn ein.

Blaulicht Messerstiche in Essener Straßenbahn: Dringend Zeugen gesucht

Essen. Nach der Messerattacke vom vergangenen Samstag in einer Essener Straßenbahn sucht die Mordkommission der Polizei Zeugen der brutalen Tat.

Zur Aufklärung der Messerattacke vom Samstagabend (20. Juni) in der Straßenbahn-Linie 109 in Essen-Huttrop hat die Essener Polizei eine Mordkommission eingesetzt. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei Essen in einer gemeinsamen Presseerklärung bekanntgegeben.

Die Mordkommission bitte dringend darum, dass Zeugen, deren Personalien noch nicht bei der Polizei bekannt sind und die möglicherweise über Film- oder Videoaufnahmen verfügen, sich unter der Telefonnummer 0174 84 12 584 melden. Das Opfer ist ein 27 Jahre alter Essener.

Polizeisprecher: „Der Täter griff sein Opfer brutal an und stach wahllos auf ihn ein“

Bei dem mutmaßlichen Messerstecher handele es sich um einen 24 Jahre alten Syrer aus Essen, er soll gegen 18.30 Uhr in einer Straßenbahn mehrfach mit einem Messer auf einen Fahrgast eingestochen haben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen liefen auf Hochtouren, erklärt Polizeisprecher Thomas Weise.

Der Beschuldigte befinde sich wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Der Geschädigte habe glücklicherweise keine akut lebensgefährlichen Verletzungen erlitten, so die Polizei. „Nach den ersten Zeugenbefragungen und der Sichtung von Videoaufnahmen zeichnet sich ab, dass der Täter mit außergewöhnlicher Brutalität sein Opfer angriff und wahllos auf ihn einstach“, so der Polizeisprecher.

Die Staatsanwaltschaft Essen bewertet die Tat nunmehr als versuchtes Tötungsdelikt. Beim Polizeipräsidium Essen wurde daher die Mordkommission „Strab“ (Straßenbahn) eingerichtet.