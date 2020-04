Messwerte: FDP will über die Umweltspur in Essen neu reden

Der Autoverkehr ist corona-bedingt stark zurückgegangen, auch und gerade an den Schadstoff-Messpunkten, deren Werte noch vor wenigen Monaten Thema Nummer eins in der Stadt waren. Kaum und jedenfalls nicht im gleichen Maße gesunken, sind die Stickstoffdioxid-Werte, auf deren Basis gerade auch in Essen weitreichende und teure verkehrspolitische Änderungen beschlossen wurden. Sind die Abgase der Autos also weit weniger entscheidend für die Einhaltung des Grenzwerts als bislang oft behauptet? Die Essener FDP schließt genau dies aus den vorliegenden Werten und fordert Verkehrsinvestitionen neu zu bewerten und gegebenenfalls wieder zu streichen.

FDP: So weitreichende Änderungen aus Basis diffuser Werte unverantwortlich

„Für uns ist jetzt klar, die Umweltspur auf der Schützenbahn wird nichts bringen und ist herausgeworfenes Geld“, sagt FDP-Fraktionschef Hans-Peter Schöneweiß. Die Umweltspur ist eine von mehreren Baumaßnahmen zur Zurückdrängung des Autoverkehrs, die in einem Kompromisspaket der Stadt Essen mit der „Deutschen Umwelthilfe“ enthalten ist. Grund für dieses Paket war die Überschreitung von Grenzwerten an den Essener Messstellen, ein Umstand, der dem zu dichten Autoverkehr angelastet wurde - offensichtlich zu Unrecht, wie die FDP nun meint. Es sei unverantwortlich, auf Basis derart diffuser Werte so weitreichende Einschränkungen zu verfügen und Millionen-Ausgaben zu tätigen.

Das Landesumweltamt sieht neben dem Autoverkehr Einflussfaktoren wie Windverhältnisse, Luftfeuchtigkeit und Niederschläge, die für hohe oder eben niedrigere Messwerte ursächlich seien. Es bringe nichts auf einzelne Wochen zu schauen, entscheidend sei die Bilanz am Ende des Jahres. Die FDP findet dies dennoch merkwürdig, da bislang stets die Exaktheit und klare Interpretierbarkeit der Werte mit dem Fokus auf Diesel-Autos betont wurde. In anderen Großstädten wie Stuttgart und München ist die Lage teils noch diffuser. Hier gab es in den letzten Wochen sogar vereinzelt höhere Schadstoffwerte bei Halbierung des Verkehrs.

Auch CDU-Fraktionschef sieht sich in seiner Skepsis bestätigt

Auch CDU-Ratsfraktionschef Jörg Uhlenbruch sieht sich in seiner Skepsis bezüglich der Aussagekraft der Messwerte bestätigt, will allerdings nun nicht das Rad wieder zurückdrehen. „Der Autoverkehr hat generell zu stark zugenommen, wir müssen da in Maßen gegensteuern.“ Dies habe die CDU schon beschlossen, als es die Stickstoffdioxid-Diskussion noch gar nicht gab. Uhlenbruch räumt aber ein: Ohne die Grenzwert-Problematik der Essener Messstellen „hätten wir den Beschluss zur Umweltspur vielleicht nicht getroffen“. Dieser war in der CDU sehr umstritten.