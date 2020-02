Bei Verspätungen von mehr als zehn Minuten erstattet die Ruhrbahn den Fahrpreis einer Einzelfahrt der Preisstufe A3 in Höhe von 2,90 Euro für Erwachsene und in Höhe von 1,70 Euro für Kinder.

Verspäten sich der Bus oder die Bahn an der Abfahrtshaltestelle mehr als 20 Minuten, greift die so genannte Mobilitätsgarantie. Fahrgäste können sich in diesem Fall ein Taxi nehmen.

Die Ruhrbahn erstattet dann den Fahrpreis für das Taxi – tagsüber bis zu einem Preis von 25 Euro pro Person, von 20 Uhr bis 5 Uhr bis zu 50 Euro.