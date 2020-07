Mutmaßliches IS-Mitglied bei Razzia in Essen verhaftet

Schwer bewaffnete Kräfte vollstreckten am Dienstag einen Haftbefehl des Generalbundesanwalts an der Schonnebeckhöfe in Essen.

Essen. Die Deutsch-Libanesin Fadia S. wurde in ihrer Wohnung an der Schonnebeckhöfe festgenommen. Es lag ein Haftbefehl der Bundesanwaltschaft vor.

Bei einer Anti-Terror-Razzia in Essen ist am Dienstag ein mutmaßliches Mitglied der Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS) festgenommen worden. Die deutsche und libanesische Staatsangehörige Fadia S. wurde am Morgen aus ihrer Wohnung an der Schonnebeckhöfe in Schonnebeck abgeführt und wird vermutlich noch im Laufe des Tages auf Anordnung des Generalbundesanwalts nach Karlsruhe geflogen, um dort einem Haftrichter vorgeführt zu werden.

Gegen die Beschuldigte, deren Wohnung zeitgleich mit der Festnahme eines mutmaßlichen IS-Unterstützers in Hildesheim durchsucht wurde, lag ein Haftbefehl vor, berichtete die Bundesanwaltschaft, die Fadia S. vorwirft, sich der terroristischen Vereinigung „Islamischer Staat“ im Kampf gegen das Regime des syrischen Machthabers Assad angeschlossen und am Aufbau eines religiös-fundamentalistischen Staates nach den Regeln der Scharia beteiligt zu haben.

Mit vier Kindern in das Herrschaftsgebiet des „Islamischen Staates“ gereist

Aus den gleichen Gründen hatte der Ehemann der Deutsch-Libanesin, Ahmad S., bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Bundesrepublik Deutschland verlassen und sich in das Herrschaftsgebiet des „Islamischen Staates“ begeben. Um ihm zu folgen, verließ die Frau am 30. April 2015 zusammen mit ihren vier - zum damaligen Zeitpunkt drei, vier, sieben sowie acht Jahre alten - Kindern die Bundesrepublik Deutschland. Sie reisten zunächst in die Türkei und anschließend weiter in das Herrschaftsgebiet des „Islamischen Staates“.

Spätestens Mitte August 2015, so der Generalbundesanwalt, traf sie mit ihren Kindern bei ihrem Ehemann in ar-Raqqa ein, wo sich Fadia S. dem „IS“ als Mitglied anschloss. Nach ihrer Ankunft bezog die Familie zunächst eine Wohnung und ab März 2017 ein Haus. Die Unterkünfte wurden ihnen als eine Art IS-Besoldung zur Verfügung gestellt. Die vorherigen Bewohner, heißt es, seien vor den Terror-Brigaden geflohen oder von ihnen vertrieben worden.

Fadia S. soll IS-Mitglieder bewirtet und deutsche Frauen betreut haben

Fadia S. nahm im Oktober 2015 an einem Religionskurs der terroristischen Vereinigung teil und absolvierte ihn erfolgreich. Entsprechend den daraus entstehenden Pflichten beherbergte und bewirtete sie andere IS-Mitglieder, die bei ihrem Ehemann zu Besuch waren. Zudem betreute sie andere deutsche Frauen, deren Ehemänner sich im Kampfeinsatz oder in Trainingslagern der Vereinigung befanden.

Ihre Kinder, so die Ermittler, erzog sie im Sinne der radikal-islamistischen Lehre des IS und setzte sie der Willkürherrschaft, ideologischer Indoktrination und Kampfhandlungen aus. Hierdurch bestand die Gefahr, dass der Nachwuchs in seiner körperlichen und seelischen Entwicklung beträchtlichen Schaden nahm.

Nachdem der „Islamische Staat“ immer weitreichendere Gebietsverluste erlitten hatte, versuchte die Beschuldigte ab Ende August 2017 ihre Ausreise aus Syrien zu organisieren. Im Zuge dessen gelang Fadia S. Anfang des Jahres 2018 zusammen mit ihren mittlerweile fünf Kindern die Flucht in die Türkei und anschließend im Februar 2018 die Rückreise nach Deutschland, wo sie sich in Essen niederließ, bevor sie nun gefasst wurde.

Vor wenigen Wochen erst war ein mutmaßlicher syrischer Terrorist in Essen festgenommen worden. (j.m.)

