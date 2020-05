Mutprobe: Essener klettert auf Strommast und erleidet Schlag

Bei einer gefährlichen Mutprobe ist ein 32-jähriger Essener am späten Freitagabend schwer verletzt worden: Am S-Bahnhof Essen-Werden kletterte er auf einen Strommasten, griff in die Leitung und erlitt einen Schlag. Danach stürzte er etwa „fünf bis sieben Meter“ in die Tiefe, so die Polizei. Er habe seinem zwei Jahre älteren Freund „mal was zeigen wollen“, hieß es später. Der Begleiter des 32-Jährigen wurde nicht verletzt.

Anwohner hatten das Geschehen beobachtet und um 23.16 Uhr die Polizei alarmiert. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot aus. Am Samstagmorgen berichtete die Polizei, dass der Mann den Vorfall überlebt habe. Er liege aber mit „sehr schweren Verletzungen“ im Krankenhaus liege.

Zu den Hintergründen des Vorfalls hat die Polizei nun die Ermittlungen aufgenommen. (JeS)