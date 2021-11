Nach langer Corona-Pause: Kammerchor Kettwig lädt zu Konzert

Essen-Kettwig Am Totensonntag präsentiert das Ensemble geistliche Werke: Ein Programm, das einerseitsSorge ausdrückt, aber auch Hoffnung machen möchte.

Nach beinahe zweijähriger Pause betritt der Kammerchor Kettwig erstmals wieder die Konzertbühne. Zwischen pandemischer Einschränkung und der Freude am gemeinsamen Musizieren entstand ein Programm, das einerseits Kummer und Sorge ausdrückt, auf der anderen Seite aber Hoffnung auf die Zukunft machen möchte.

Unter dem Titel „Aus der Tiefen“ werden geistliche Werke dargeboten, wie die gleichnamige Kantate „Aus der Tiefen“ von Johann Sebastian Bach, die Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, sowie das „Kyrie“ und „Agnus Dei“ aus der „Missa secunda“ von Hans Leo Hassler. Unterstützt wird der Kammerchor von vier Gesangssolisten und einem Kammerorchester.

Für das Konzert gelten die bekannten 3G-Regeln

Der Termin ist am Sonntag, den 21. November 2021, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche am Markt (Hauptstraße 83, Kettwig).

Konzertkarten gibt es ausschließlich an der Abendkasse (Eintritt: 10€ / Schüler und Studenten 5€). Außerdem gelten die bekannten 3G Regeln.

Mehr Informationen über den Chor gibt es auf der Homepage. (red)

