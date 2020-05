Am Mittwoch wurde ein weiterer französischer Patient zurückgeflogen. Dieses Bild zeigt einen früheren Einsatz im April.

Corona Nächster Corona-Patient von Essen zurück in der Heimat

Essen Das Uniklinikum Essen hat einen weiteren Corona-Patienten aus Frankreich zurück in seine Heimat fliegen lassen. Es ist der fünfte Rückkehrer

Das Klinikum Essen hat am Mittwoch einen weiteren französischen Corona-Patienten in seine Heimat zurückfliegen lassen. Das teilte das Krankenhaus mit.

Der 82-jährige Patient wurde von der DRF Luftrettung zur Nachbehandlung in ein französisches Krankenhaus verlegt. Der Mann, der vier Kinder hat, war Ende März mit sieben weiteren französischen Covid-Patienten von Metz aus ins Essener Klinikum verlegt worden. Fünf Patienten sind mittlerweile zurückverlegt worden, zwei starben. Der achte Patient wird derzeit noch intensivmedizinisch am Klinikum versorgt. Mitte April waren die ersten Patienten zurück in ihre Heimat gebracht worden.