Für die Galasitzung (23 Euro) der Gemütlichkeit Rellinghausen am Samstag, 1. Februar, gibt es nur noch wenige Karten, für die Damensitzung (17 Euro) am Samstag, 8. Februar, 18.11 Uhr, noch einige mehr. Infos unter 0201/89 333 93 oder 0201/46 23 92.

Wer am Kinderkarneval der Rumbacher Narren am Sonntag, 2. Februar, ab 14 Uhr (Einlass ab 13 Uhr) in den Räumen von Casino Blau-Gelb in der Neuen Mitte Haarzopf, Fulerumer Straße 223, teilnehmen möchte, ist ebenfalls willkommen. Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene zahlen drei Euro, bis 14 Jahre ist der Eintritt kostenfrei. Die Prunksitzung am 1. Februar ist bereits ausgebucht.

Närrische Veranstaltungen in Rellinghausen und Haarzopf