Neubaugebiet: Kettwiger befürchten Chaos in der Ringstraße

Zu einer Infoveranstaltung hatte die Stadt am Dienstag ins Kettwiger Rathaus eingeladen. Auf der Agenda stand die geplante Bebauung des Areals Am Stammensberg/Ringstraße. Die Beteiligung war groß – gut ein Drittel der 64 Anwesenden wohnt im Bereich in Kettwig vor der Brücke. Die Fragen an die Verwaltung drehten sich denn auch rund um Nutzen und Aussehen der Bauten sowie um die Infrastruktur.

Den Fragen stellten sich Eva Fendel (Fachamt Stadtplanung und Bauordnung), Lothar Bondzio von der BBW Ingenieurgesellschaft mbH und Birgit Schnadt von der ISR GmbH. Die Moderation hatte Andreas Müller inne. Der stellvertretende Leiter des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung hatte gut zu tun, die Themen aufzunehmen.

Frischluftschneise und ein erhaltenswertes Stück Natur

Zahlreiche Wortmeldungen drehten sich vor allem um das Warum einer solchen Planung. Denn vielen Bürgern ist die Brachfläche trotz mancherlei wilden Mülls eine willkommene Frischluftschneise und ein erhaltenswertes Stück Natur.

Die Pläne für das Neubaugebiet waren im Saal auf Tafeln zu sehen und wurden auch erläutert. Zwei Varianten hat die Stadt für das Neubaugebiet präsentiert. Foto: Socrates Tassos

Die Stadt sieht das anders, möchte Wohnraum schaffen, auch wenn die Prognosen zum Bevölkerungszuwachs in Essen und zum fehlenden Wohnraum inzwischen nicht mehr so dramatisch zu sehen seien, wie Eva Fendel erklärte. Die beteiligten politischen Gremien jedenfalls haben einstimmig befürwortet, das im Flächennutzungsplan als allgemeinen Siedlungsbereich ausgewiesene Gebiet zu bebauen.

Zwei Planungsvarianten gibt es für das Areal

Zwei Planungsvarianten gibt es. Beide sehen die Errichtung einer zweigeschossigen Einfamilienhausbebauung in Einzel- und Doppelhausform sowie von drei Mehrfamilienhäusern mit drei Geschossen plus einem Dachgeschoss vor. In Variante 1 liegen die Mehrfamilienhäuser am nördlichen Rand, in Variante 2 im südlichen Bereich.

Wie werden die Häuser aussehen? „Es werden keine Schuhkartons werden“, gab der Investor an. Die Häuser sollen verklinkert werden.

Gaben Erläuterungen: Eva Fendel, Amt für Stadtplanung, Lothar Bondzio, BBW Ingenieurgesellschaft, und Birgit Schnadt, ISR GmbH. Foto: Socrates Tassos

aus dem Wohngebiet in die Hauptverkehrsstraße zum Teil gefährlich.

Essen Planung liegt aus Erläutert wird die Planung noch einmal am 30. Januar von 14 bis 17 Uhr im Eingangsbereich des Rathauses Kettwig, Bürgermeister-Fiedler-Platz 1. Wer sich im Internet über die Planung informieren möchte, findet Informationen auf www.essen.de/stadtplanung.

Dem mochte Lothar Bondzio nicht zustimmen und machte auf Gutachten aus dem Jahr 2014 aufmerksam, die 1300 Fahrzeuge/Stunde aus dem Gewerbegebiet Montebruchstraße auflisten. „Daran wird ein Wohngebiet mit 50 Wohneinheiten nie herankommen.“ Es würden im Rahmen der aktuellen Planung allerdings neue Gutachten erstellt – u.a. für Boden, Umwelt, Klima, Lärm und eben Verkehr.

Für die Anlieger ist jedenfalls noch Zeit, ihre Gegenargumente zu sammeln. Erst im Frühjahr 2021 werde der Bebauungsplan ausgelegt, so Eva Fendel. Dann könnten auch Bürger und die Träger öffentlicher Belange Einwendungen vorbringen.