Neues Kinderbuch über Essen in ganz einfacher Sprache

Warum brannte es in Essen im Mittelalter so viel? Welche Maschine hat Franz Dinnendahl gebaut? Und warum mussten nach und nach alle Essener Zechen schließen? Ein Blick in die Essener Geschichte ist spannend. Um Kindern die Entwicklung der Stadt von Ludgerus und Bischof Altfrid bis hin zu Universität und Kulturhauptstadt zu erklären, nutzen Schulen seit Jahren das Buch „Essen für dich – Kinder entdecken ihre Stadt“ im Sachunterricht der dritten und vierten Klassen.

Nun hat die Kinderstiftung Essen erneut Sponsoren gefunden, die die Neuauflage des Buches finanziert haben. In diesem Schuljahr wird es 5000 Schülerinnen und Schülern geschenkt. Neu ist ein 48-seitiges „Essen für dich“-Heft in einfacher Sprache, mit dem Kinder, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, im Unterricht arbeiten können.

Kostenlos für Essener Grundschüler

Bei der Übergabe der Bücher in der Bardelebenschule in Holsterhausen freute sich Oberbürgermeister Thomas Kufen, dass „Essen für dich“ kostenlos an die Kinder abgegeben wird. Dr. Herbert Lütkestratkötter von der Kinderstiftung Essen betonte, das Buch solle dazu beitragen, dass Kinder sich in ihrer Heimatstadt auskennen und wohlfühlen. Zu den Kindern, die das Buch als Geschenk bekamen, sagte er: „Zu Hause erklärt ihr dann euren Eltern und Freunden, was es in Essen alles zu sehen gibt.“

Autorin Katrin Martens las den Kindern der Bardelebenschule aus dem Buch "Essen für dich - Kinder entdecken ihre Stadt" vor. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Die Autorin Katrin Martens, Redakteurin der Funke-Kinderredaktion, hat das Konzept für das Schulbuch vor rund zehn Jahren im Auftrag der Kinder- und Familienbüros der Stadt sowie der Kinderstiftung Essen entwickelt. In der Bardelebenschule zeigte sie an einem Zeitstrahl, wie alt die Stadt Essen bereits ist (etwa 1170 Jahre), und erzählte, unter welchen widrigen Umständen die Essener im Mittelalter ihr Dasein fristeten. Viele der anwesenden Dritt- und Viertklässler kennen sich schon gut in Essen aus. Sie waren im Domschatz, in der Zeche Zollverein und haben längst gelernt, wie wichtig Alfred Krupp war.

Verteilung kostet jedes Schuljahr 20.000 Euro

Das neue Heft „Essen für dich“ in einfacher Sprache hat 48 Seiten und stellt pro Seite ein Bild in den Mittelpunkt. Die kurzen Texte in großer Schrift werden ergänzt durch kleine Kästen, in denen schwierige Wörter erklärt werden.

Finanziell unterstützt wird das Projekt „Essen für dich“ in diesem Jahr von der Krupp-Stiftung, der Kurt Loosen Stiftung, der RAG-Stiftung und der Stiftung Pressehaus NRZ. Die Verteilung kostet in jedem Schuljahr rund 20.000 Euro. Fast alle Essener Grund- sowie Förderschulen machen von dem Angebot Gebrauch und bestellen das Buch für ihre Dritt- und Viertklässler (Grundschulen) sowie Fünft- und Sechstklässler (Förderschulen).

Kinderstiftung will weiter Geld sammeln

Dr. Herbert Lütkestratkötter sagte, die Kinderstiftung bemühe sich, auch in den kommenden Jahren die Finanzierung des Sachbuchs für Kinder sicherzustellen. Damit auch künftig alle Essener Kinder wissen, dass früher die Häuser mit Stroh gedeckt waren, Franz Dinnendahl eine Dampfmaschine baute und Essen eine Stadt ist, für die der Strukturwandel eine große Herausforderung war und ist.

>> Die Kinderstiftung Essen

Die Kinderstiftung Essen und deren Gründer engagieren sich seit 1984 für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien. Ihr Ziel ist es, eine kindgerechte Großstadt für Kinder zu schaffen und ihnen nachhaltige Zukunftsperspektiven zu geben. Die Kinderstiftung pflegt dazu eine enge strategische Kooperation mit dem Oberbürgermeister und dem Jugendamt der Stadt Essen. Das neue Buch „Essen für dich - Kinder entdecken ihre Stadt“ (in einfacher Sprache) ist im Klartext Verlag erschienen und kostet 8,95 Euro.

Infos zur Kinderstiftung: www.kinderstiftungessen.de

Infos über „Essen für dich“: www.essenfuerdich.de