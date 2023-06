Nico Santos schuf besondere Atmosphäre bei Konzert in Essen

Essen. Beim exklusiven Radio-Konzert begeisterte Sänger Nico Santos das Publikum im Innenhof der Essener Funke-Zentrale mit alten und neuen Hits.

Als sich Nico Santos seinen Weg durch das Publikum bahnte, war es um einige Fans endgültig geschehen. Seinen großen Hit „Rooftop“ singend, schenkte er jedem mindestens ein Lächeln – manche bekamen sogar ein spontanes Selfie. Der 30-Jährige ist ein Star zum Anfassen, und er liebt die Nähe zu seinen Fans. So schuf der Sänger bei seinem exklusiven Radiokonzert im Innenhof der Funke-Mediengruppe in Essen eine besonders persönliche Atmosphäre.

Tickets für den gut einstündigen Auftritt des Berliners gab es nicht zu kaufen, sondern nur bei den Lokalradios im Ruhrgebiet, am Niederrhein (Radio K.W.) und im Hochsauerland (Radio Sauerland) zu gewinnen. So kamen rund 1000 geladene Gäste teils im Party-Bus nach Essen, um einen der aktuell größten deutschen Pop-Stars live zu erleben.

Nico Santos nahm sich Zeit für seine Fans

Nico Santos gehört nicht nur zu den erfolgreichsten Musik-Produzenten, er ist auch einer der sympathischsten – ob im TV bei Formaten wie „Sing meinen Song“ und als Jury-Mitglied von „The Voice of Germany“ oder aber wenn er sich wie am Donnerstagabend ganz liebevoll um seine Gäste kümmert. Da springt er gerne als Liebes-Kuppler für einen Solo-Fan ein und nimmt sich Zeit für die Kinder im Publikum.

Nico Santos und seine Band beim Konzert in Essen. Foto: Thomas Bonnemeier

Mit seinem Album „Ride“ ist Nico Santos kürzlich bis auf Platz 2 der deutschen Album-Charts gesprungen. In Essen spielte er einige Songs daraus wie „Would I Lie To You“, „Weekend Lover“ und „City Lights“. Das Besondere: Da er nur eine dreiköpfige Band mit auf der Bühne hatte, bekamen die Fans einige Songs in etwas ruhigeren Versionen präsentiert, was wiederum hervorragend zu der persönlichen Atmosphäre im Funke-Innenhof passte.

Textsicheres Publikum bei Konzert in Essen

„Ich bin meistens am nervösesten, wenn weniger Leute da sind. Da sieht man die ganz ungefilterten Reaktionen“, verriet Santos kurz vor seinem Auftritt im Radio-Interview. „Und ich mag es dann gerne, sehr spontan bei den Songs zu sein, die ich spiele.“ So fragte der Sänger das Publikum, welchen „Nicht-Santos-Song“ sie denn gerne von ihm hören wollten. Prompt sang er auf Wunsch den bekannten Hit „Despacito“ im Santos-Gewand.

Sänger Nico Santos hatte sichtlich Spaß bei seinem Auftritt. Foto: Thomas Bonnemeier

Das Publikum wurde mehrfach ebenfalls gesanglich einbezogen. Mal traten die Frauen gegen die Männer beim Refrain-Schmettern gegeneinander an – mal übernahm das Publikum den Lena-Part in dem Duett „Better“. Während des Abends zeigte sich der Großteil seiner Fans als äußerst textsicher: „Und wenn ihr mal ein Lied nicht kennt, einfach mitsummen oder die Lippen bewegen“, forderte der Singer-Songwriter das Publikum auf. Mit der Zugabe „Black Or White“ von Michael Jackson verabschiedete sich Santos schließlich von einem sichtlich glücklichen Publikum in Essen.

Mitschnitt des Santos-Auftritts bei den Lokalradios

Einen Mitschnitt des gesamten Konzertes von Nico Santos wird es in den nächsten Tagen im Programm der Lokalradios geben. Wann genau wird noch auf den Internetseiten der Radios bekannt gegeben.

