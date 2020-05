Corona: Essener Verein Wichtelfarm sammelt mehr Sachspenden

Für den gemeinnützigen Essener Verein Wichtelfarm hat Corona auch gute Seiten. „Wir bekommen gerade deutlich mehr Sachspenden als sonst“, sagt der Vorsitzende Daniel Splettstößer. Wegen der Viruskrise musste der Second-Hand-Laden an der Schwanenkampstraße 41 Mitte März schließen. Am 11. Mai öffnet er wieder.

„Viele Familien haben wegen Corona mehr Zeit zum Aufräumen und Aussortieren“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Bei Angelique Altschaffel, die in Bedingrade eine Außenstelle des Vereins eingerichtet hat, stapeln sich in den Pandemiewochen etliche Tüten und Kartons. Bürger aus allen Teilen Essens haben kontaktlos Spenden gebracht: Säckeweise Baby- und Kinderkleidung, Schuhe, Spielzeug, Kleinmöbel und Zubehör wie Auto- oder Fahrradsitze landeten übergangsweise in Angelique Altschaffels Schlafzimmer.

Für die Wiedereröffnung werden derzeit die Regale und Kisten gefüllt

Nun sollen die Sachen bald an bedürftige Familien und allein erziehende Hartz-IV-Empfänger gehen. Angelique Altschaffel und ihr Sohn sortierten die Gabenflut vor. Es folgten mehrere Autofuhren zum Second-Hand-Laden im Westviertel. Den haben Daniel Splettstößer und Wichtelfarm-Kollegin Agnes Terschüren nach den Corona-Abstandsregeln umgeräumt. Nun bereiten sie die Wiedereröffnung am 11. Mai vor, füllen Regale, Körbe und Kisten und hängen die Textilien ordentlich an Kleiderstangen.

Möbel werden bei Bedarf auch beim Spender abgeholt Der gemeinnützige Verein Wichtelfarm ist über WhatsApp zu erreichen unter 0176-24156278. Wer Baby- oder Kinderkleider, Spielzeug oder Möbel abgeben will, kann sich auch an die Sammelstelle in Bedingrade wenden. Dort ist eine kontaktlose Übergabe möglich. Größere Mengen oder Möbel werden bei Bedarf abgeholt. Beim Spielzeug sind gerade Barbies besonders knapp.

„Das meiste verkaufen wir für kleines Geld“, erläutert Angelique Altschaffel. Die Mutter zweier Kinder ist die zweite Vorsitzende und arbeitet mit Herzblut im „helfenden Kinderladen“, wie der Verein sein Sozialprojekt nennt. Die Idee hatte Daniel Splettstößer (47) vor rund vier Jahren. Damals wurde der vierfache Vater aus Holsterhausen gesundheitsbedingt Frührentner. „Nichtstun liegt mir nicht, ich wollte etwas Sinnvolles für andere machen.“

Über Spielsachen freuen sich bedürftige Familien meist sehr, wissen die Helfer der Wichtelfarm aus Erfahrung. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Wie Kinder unter Armut leiden, hatte er vielfach beobachtet und wollte gegensteuern. So gründete er im Oktober 2016 die gemeinnützige Wichtelfarm. Ihre Aufgabe: „Wir unterstützen Kinder und deren Eltern mit allem, was im Alltag wichtig ist.“ Das Konzept ist einfach und verursacht außer der Ladenmiete kaum Kosten. Der Erlös aus allen Verkäufen fließt direkt in die Spendenkasse. Volle Portemonnaies müssen die Kunden nicht mitbringen, um hier einzukaufen: Ein Anorak kostet drei Euro, eine Anziehpuppe zwei, ein Holztierchen 50 Cent. Familien in finanzieller Not dürfen zu klein gewordene Kinderkleider gegen größere eintauschen. „Selbst Buggys oder Autositze tauschen wir ein“, fügt Angelique Altschaffel hinzu.

Mitglieder erfahren Wertschätzung

Der starke Motor für ihr Ehrenamt ist den Mitgliedern die Wertschätzung, die der Verein erfährt – von Privatleuten, Firmen, aber auch städtischer Seite. „Dass uns selbst das Jugendamt weiterempfiehlt, macht uns stolz“, sagt Daniel Splettstößer. Mittellosen Eltern helfen die fleißigen Wichtelfarmer bisweilen ganz ohne Gegenleistung. Dann finanziert der Verein den kompletten Einkauf, angefangen beim Babybrei über Windeln und Pflegeprodukte bis hin zur Einrichtung des Kinderzimmers. Das gehe schnell und weitgehend unbürokratisch.

Um jedoch Spendenmissbrauch vorzubeugen, verlangen die Mitglieder von den Kunden einen schriftlichen Nachweis ihrer Bedürftigkeit. Nun hoffen Daniel Splettstößer und die anderen auf einen erfolgreichen Neustart. Dass Corona die finanzielle Notlage vieler vorher schon armer Familien weiter verschärft habe, stehe für sie außer Frage. Sach- und Geldspenden würden mehr denn je benötigt. Ein großer Wunsch der Wichtelfarm ist ein fester Sponsor. „Das gäbe uns finanzielle Sicherheit. Und wir hätten den Kopf frei für das, was wir tun möchten – sozialschwachen Kindern helfen.“

Der Verein sucht Helfer für den Verkauf der Sachen

Wer wegen Corona Zeit für Neues hat: Die Wichtelfarmer suchen noch neue Mitarbeiter für den Verkauf. Zunächst wird das Geschäft zweimal pro Woche öffnen, jeweils montags und mittwochs von 10 bis 16 Uhr. Wie überall müssen Kunden eine Mund- und Nasenschutzmaske tragen.