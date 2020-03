Essen-Altendorf: Techniksprechstunde ermöglicht Begegnung

Essen-Altendorf. Das Begegnungszentrum „Kreuz und quer“ in Altendorf bietet Technikberatung für Senioren an. Den Organisatoren geht es um soziale Kontakte.

Sehr zufrieden mit der Resonanz auf die erste Techniksprechstunde im Begegnungszentrum „Kreuz und quer“ der Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Essen-Altendorf sind Pastoralreferent Markus Tiefensee und „Dr. Technik“, Johann Joerissen. Das Angebot soll ab sofort wöchentlich stattfinden.

Das ehrenamtliche Angebot, das jetzt gestartet ist, richtet sich in erster Linie an Senioren aus dem Stadtteil. „Rund zehn Leute waren da, haben Handy, Laptop und Fitnessarmband mitgebracht, mit denen sie Probleme hatten. ,Dr. Technik’ hatte gut zu tun und konnte helfen“, freut sich Markus Tiefensee, Pastoralreferent der Pfarrei St. Antonius und Leiter der dazu gehörigen Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt.

Essen Techniksprechstunde findet wöchentlich statt Die Techniksprechstunde im Begegnungszentrum „Kreuz und quer“ an der Schmitzstraße 27 soll jetzt jeweils montags, 15 bis 17 Uhr, stattfinden. Die Frauen backen und essen bei der „Brotzeit“ einmal im Monat, ebenfalls montags, ab 14.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es bei Pastoralreferent Markus Tiefensee unter 0152 08632765 oder per E-Mail unter

Vor rund einem halben Jahr hatte das Begegnungszentrum „Kreuz und quer“ an der Schmitzstraße eröffnet. Seitdem finden dort Sprachkurse, Flüchtlings- und Aidsberatung, aber auch Treffen von Jungengruppen und Ehrenamtlichen statt. Einige Kurse würden vom Diakoniewerk angeboten – ein Beispiel für funktionierende ökumenische Zusammenarbeit.

Der Kontakt mit anderen Menschen ist ein Aspekt des Angebots

„Wir sollen ein echtes Begegnungszentrum sein“, betont Markus Tiefensee. Auch bei der jetzt gestarteten Techniksprechstunde gehe es ihm nicht darum, dass Senioren für technischen Probleme Lösungen erhalten, sondern auch, dass sie in Kontakt mit anderen kommen. Gemeinschaft und soziale Kontakte seien ihm wichtig. „Und Kaffee und Kekse gibt es bei uns immer“, verspricht Tiefensee.

Inge Rickal schaut interessiert zu, wie sich Johann Joerissen mit dem Smartphone beschäftigt. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Auch das soziale Miteinander habe zum Start direkt gut geklappt, freut sich der Pastoralreferent. Etliche der Teilnehmer seien trotz bereits gelöster technischer Fragen noch zum Gespräch geblieben. Nebenan habe – ebenfalls zum ersten Mal – die sogenannte „Brotzeit“, ein Backtreff für Altendorfer Frauen, stattgefunden. „Die beiden Angebote haben sich gegenseitig befruchtet“, ist Tiefensee überzeugt.

Sozial-karitative Arbeit im Stadtteil

Für ihn passt die neue Techniksprechstunde gut ins „Kreuz und quer“. Das sei ja in einer ehemaligen Arztpraxis gegründet worden, um sozial-karitativ im Stadtteil zu wirken. „Im Grunde ist eine solche Techniksprechstunde ja auch ein niederschwelliges seelsorgerisches Angebot, das Menschen, die mit Kirche eigentlich wenig tun haben, mit uns in Kontakt bringen kann.“ Zweiter Aspekt des Begegnungszentrums sei die Förderung ehrenamtlichen Engagements. So sei zum Beispiel „Dr. Technik“ Johann Joerissen auf die Verantwortlichen des „Kreuz und quer“ zugekommen und habe angeboten, eine solche Techniksprechstunde zu organisieren.

Man freue sich natürlich, wenn weitere Angebote aus der Bevölkerung kämen – und zwar unabhängig von Nationalität und Konfession. „Ein junger Syrer hat uns schon angesprochen, der weitere Projekte starten will. Das könnte natürlich auch hilfreich sein, um Sprachbarrieren zu überwinden“, sagt Markus Tiefensee.