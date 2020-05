A42-Brücke an der Altenessener Straße wird aufwendig saniert

Die Sanierungsarbeiten an der Autobahnbrücke der A42 an der Altenessener Straße sind im vollen Gange.

Altenessen. Für die Sanierung müssen die Gleise der U-Bahn-Linie U11 gesperrt werden. Auch das stadtteilbekannte Taubenproblem will Straßen NRW jetzt angehen.

Es tut sich was an der Autobahnbrücke der A42 an der Altenessener Straße. Seit kurzem wird die Brücke aufwendig saniert. Daher kann der Straßenverkehr nur bedingt fließen. Bereits seit einer Woche sind die Mitarbeiter von Straßen NRW dabei, die Ostseite der Brücke instand zu setzen. Dies bedeutet für alle Verkehrsteilnehmer Einschränkungen: So wurde in der ersten Phase der Sanierung eine Fahrspur Richtung Karnap sowie der Gehweg komplett gesperrt.