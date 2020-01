Essen-Katernberg. Erziehungsberatungsstelle in Katernberg hat viel Erfahrung mit traumatisierten Flüchtlingen. Mit einem Buch will sie den Betroffenen helfen

Essen-Katernberg: Buch soll traumatisierten Kindern helfen

Kinder stärken und schützen, Eltern unterstützen – das ist Sinn und Zweck der Erziehungsberatungsstelle des Kinderschutzbundes in Katernberg. Doch die dortigen Pädagogen und Psychologen haben in den vergangenen Jahren auch zunehmend mit durch Krieg, Gewalt und Flucht traumatisierten Flüchtlingsfamilien gearbeitet – und ihre Erfahrungen jetzt in einem ganz besonderen Bilder-Buch zusammengefasst.

„Die kleine Geschichte vom großen Schrecken“, so der Titel, thematisiert und erklärt leicht verständlich Traumareaktionen und die Entstehung von Traumafolgestörungen. Es richtet sich nicht nur an größere Kinder, Jugendliche und Eltern, auch Erzieher, Lehrkräfte und Therapeuten können und sollen damit arbeiten.

Wutanfälle, Albträume und Aggressionen sind die Folge von Traumata

Entstanden sei die Idee für das Buch bereits 2015, als die große Flüchtlingswelle Deutschland erfasste. „Damals haben wir begonnen, traumatisierte Kinder und Jugendliche zu therapieren“, sagt Thomas Weyand, Leiter der Beratungsstelle und Fachberater für Psychotraumatologie.

Seine Erfahrungen: Die Kinder würden ganz unterschiedlich auf ihre schrecklichen Erlebnisse reagieren. Aggressionen, Angst, Wutanfälle, massive Schlafstörungen mit Alpträumen oder große Anhänglichkeit mit Verlustängsten – die Palette der Verhaltensauffälligkeiten ist breit. „Und oft treten mehrere Symptome gleichzeitig auf“, weiß Heike Pöppinghaus, Fachbereitsleiterin beim Kinderschutzbund. In der Kita und der Schule seien diese Kinder auffällig durch Konzentrationsstörungen bis hin zur völligen kognitiven Leistungsunfähigkeit.

Die Beratungsstelle des Kinderschutzbunds befindet sich noch in der Katernberger Straße. Demnächst zieht sie um nach Zollverein. Foto: Linda Sonnenberg / FFS FUNKE Foto Services

Oft könnten Mitschüler, Erzieher, Lehrer und Eltern mit diesen Verhaltensweisen wenig anfangen – oder sie missdeuteten sie. Das könne schlimmstenfalls zu einer Verschlechterung und manchmal auch zur Manifestierung der Symptome führen.

Nähe und Geborgenheit statt Strafe

„Ein Trauma ist eben schwer zu greifen. Deswegen ist es so wichtig, zu verstehen, was mit jungen Menschen passiert, die solche Erfahrungen gemacht haben und wie sie verarbeitet werden“, so Thomas Weyand.

Und man müsse den Betroffenen erklären, dass sie nicht böse seien, sondern ihre Reaktion ganz normal ist, „auch das wird explizit im neuen Buch thematisiert“. Ebenso wie Eltern reagieren können: nämlich mit Nähe und Geborgenheit statt mit Strafe.

Beratungsstelle ist seit 25 Jahren im Stadtteil

Die betroffenen Familien werden vom Kinderschutzbund bereits seit ihrer Einreise betreut; am Anfang noch in der zentralen Flüchtlingsunterbringung im Kloster Schuir, jetzt in den jeweiligen Stadtteilen, darunter auch viele in Katernberg. Dort ist die Erziehungsberatungsstelle, die schon seit 25 Jahren in Essens jüngstem Stadtteil – 21 Prozent der Katernberger sind unter 18 Jahre alt – beheimatet ist, gut vernetzt.

„Wir haben einen engen Kontakt zu allen Kitas und Schulen in Katernberg“, so Weyand. Die dortigen Pädagogen wissen um die Expertise der insgesamt sechs Therapeuten, die in der Beratung tätig sind, und schicken auffällige Kinder zu ihnen. 350 Fälle sind es im Jahr, Tendenz steigend.

Um mögliche Berührungsängste abzubauen, kommen die Therapeuten auch in die Kitas und Schulen. Und sie werden ihre Präsenz demnächst noch verstärken: Die Erziehungsberatungsstelle zieht vom Rand Katernbergs nach Zollverein um.