Essener Autofahrer aufgepasst: Kröten wandern auf Zollverein

Eine ungewöhnlich große Population Erdkröten wandert derzeit zum Laichen über die Fritz-Schupp-Allee auf Zollverein. Teilweise sind es bis zu 600 Tiere, die die Straße täglich ab Einbruch der Dunkelheit kreuzen. Deswegen bittet Sarah Bölke, Leiterin der NABU- Regionalstelle im Welterbe, alle Autofahrer, ab 19 Uhr die Straße wenn möglich zu meiden.

Es begann am vergangenen Dienstagabend, 10. März. „Zwei Anwohnerinnen, die zufällig an der Fritz-Schupp-Allee vorbeikamen, sahen die Tiere und begannen ganz spontan damit, sie über die Straße zu tragen“, berichtet Sarah Bölke. Drei Stunden lang retteten sie die Erdkröten vor dem sicheren Tod durch vorbeifahrende Autos. Und am nächsten Tag meldeten sie sich direkt beim Naturschutzbund, der auf der Kokerei in direkter Nachbarschaft zur RAG-Stiftung seine Regionalstelle Ruhrgebiet unterhält.

Busfahrer der Ruhrbahn nehmen Rücksicht auf die Tiere

Neben Erdkröten wandern auch Berg- und Teichmolche sowie die streng geschützten Kreuzkröten zu ihrem Laichgründen auf dem Gelände der Kokerei. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Sarah Bölke reagierte sofort und packt seitdem Abend für Abend gemeinsam mit Freunden und Anwohnern die Kröten in Eimer, um sie sicher über die Straße zu geleiten. „Mittwochabend haben wir knapp 400 Tiere gerettet, Donnerstagabend war es etwas kälter, da waren es nur 120.“

Leider würden manche Autofahrer rücksichtslos die Tiere tot fahren, andere, wie zum Beispiel die Busfahrer der Linie 183, seien sehr vorsichtig und führen sehr langsam. „Deswegen möchte ich alle Fahrer ganz herzlich bitten, die Fritz-Schupp-Allee in den nächsten Abenden ab 19 Uhr und bis sechs Uhr morgens einfach zu meiden“, so Bölke weiter.

Die streng geschützte Kreuzkröte laicht im April auf Zollverein

Die ungewöhnlich hohe Anzahl an Kröten kann sich die Biologin nicht wirklich erklären. „Vielleicht hat das was mit dem heißen Sommer im vergangenen Jahr zu tun.“ Wahrscheinlich sei auch die Natur rund um das Welterbe ideal für die Vermehrung der Kröten.

Die kommen nun in Scharen aus ihren Winterquartieren auf der Halde und ziehen zu mehreren Wasserstellen und kleinen Teichen am Portalkratzer. Auch Teichmolche und Bergmolche sind unter ihnen. Und schon vereinzelt ein paar Kreuzkröten. „Die sind übrigens streng geschützt“, so Bölke, „ihre Laichzeit beginnt eigentlich erst im April.“ Dann werden die Naturschützer bereits im Vorfeld aufwendigere Schutzmaßnahmen ergreifen, „eventuell auch die Straße in dieser Zeit für den Durchgangsverkehr sperren“.

Helfende Hände sind willkommen

Wahrscheinlich bis Mitte nächster Woche werden die Erdkröten unterwegs sein. „Und nach dem Laichen kommen sie auch wieder zurück.“ Allerdings nicht in Scharen, sondern jede für sich. Aber auch dann sei Vorsicht geboten.

Essen Die häufigste Amphibienart in Europa Die Erdkröte ist neben dem Grasfrosch, dem Teichfrosch und dem Teichmolch die häufigste Amphibienart in Europa. Sie ist auf fast dem gesamten Kontinent verbreitet und fehlt nur in Irland, auf Island und im äußersten Norden Skandinaviens. Mitteleuropäische Erdkröten führen im Frühjahr meist im Laufe des März ihre synchronen, oft massenhaften Wanderungen vom Winterquartier zum Laichgewässer durch. Späte Frosteinbrüche führen zur Unterbrechung der Wanderungen; die Tiere graben sich dann an Ort und Stelle ein und verharren in der Erde, bis die Wetterbedingungen eine Fortsetzung der Wanderung zulassen. Wegen ihrer langsamen Fortbewegung und ihres großen Aktionsradius sind Erdkröten in hohem Maße durch den Straßentod gefährdet.

Für die Rettung der Amphibien ist die Naturschützerin für jede freiwillige Hand dankbar. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Treffpunkt ist ab 19 Uhr an der Bushaltestelle Kohlenwäsche. „Ich freue mich über jede Hilfe.“