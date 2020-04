Öffnung Baldeneysee: Essener Segler scheitert vor Gericht

Gerade in Zeiten von Corona sehnen sich viele Menschen nach Zerstreuung und Abwechselung. Dazu gehört oft Sport. Anders als zum Beispiel Radfahren oder Walken ist Segeln derzeit nicht erlaubt. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen bestätigte jetzt per Eilbeschluss das von der Stadt verhängte Segel-Verbot auf dem Baldeneysee.

Antragsteller sieht sein Recht auf Nutzung seines Eigentums verletzt

Der Antragsteller besitzt ein Segelboot, das momentan ungenutzt im Hafen von „Haus Scheppen“ ankert und berief sich vor Gericht auf sein Eigentumsrecht nach Paragraf 14 des Grundgesetzes. Die Regelung der Gemeinde verstoße gegen dieses Grundrecht. Er sei zudem gewillt, alle anderen Beschränkungen wie das Abstands- und Kontaktgebot zu anderen Menschen zu beachten, womit er wohl bekräftigen wollte, nur alleine zu segeln.

Die Richter sahen das völlig anders. Nach Paragraf 3, Absatz 3 der Corona-Schutzverordnung sei ohne besondere ausdrückliche Zulassung der Sportbetrieb auf allen öffentlichen (und privaten) Anlagen verboten. Dazu zähle auch das zum Gebrauchen eines Bootes erforderliche Betreten eines Hafens wie den von Haus Scheppen. Dies und das Ablegen vom Steg sei juristisch ein Sportbetrieb auf einer privaten Anlage. Keine Rolle spiele dabei, ob sogar die Wasserschutzpolizei im Segeln keinen Verstoß gegen die Corona-Regeln sehe, wie der Antragsteller vorbrachte.

Gericht moniert Fehlen eines Konzepts, um Ansteckungsgefahr auf Clubgelände zu minimieren

Die Beschwerde des Antragsstellers, die Stadt habe ihm sogar die Anfahrt zu „Haus Scheppen“ gesperrt, konnten weder die Vertreter der Kommune noch das Gericht nachvollziehen. Das Vereinsgelände sei auch dann tabu, wenn es um nichtsportliche Anlässe gehe, weil kein Konzept des Clubs vorliege, wie zu enge Begegnungen von Personen vermieden werden können. Der Schutz der Bevölkerung vor Ansteckung mit Corona gehe vor, befand das Gericht.

Gleichwohl bleibt umstritten, ob und wie sehr das Segeln nun die Corona-Ansteckung begünstige. So äußert die Interessengemeinschaft Baldeney jüngst in einem Brief an Oberbürgermeister Thomas Kufen ihr Unverständnis darüber, dass der Sport auf Ruhr und Baldeneysee nach wie vor untersagt ist.