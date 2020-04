Essen: Pfarrer aus Überruhr gestaltet Osterkerzen selbst

Traditionell wird am Ostersonntagmorgen die Osterkerze entzündet und in die Kirchen getragen. Da wegen der Corona-Krise aktuell keine Gottesdienste stattfinden, geht die evangelische Gemeinde Überruhr einen anderen Weg und bietet Osterkerzen zum Mitnehmen an. Das ist ganz im Sinne von Pfarrer Markus Pein, für den Kerzen und speziell die Osterkerze eine besondere Bedeutung haben. Der Pfarrer gestaltet die Osterkerzen seit 25 Jahren selbst.

Jedes Jahr denke er sich ein neues Motiv für die Osterkerze aus, erläutert der 55-Jährige, der seit 1994 in Überruhr tätig ist. „Obwohl ich reformierter Protestant bin und bei uns ja Symbolik allgemein nicht so eine große Rolle spielt, sind mir Kerzen als Zeichen des Lichtes sehr wichtig“, sagt Markus Pein. Kerzen seien haptisch, ein Symbol zum Anfassen.

Die Osterkerze bleibt das ganze Jahr in der Kirche stehen

Das Lichtsymbol stamme ursprünglich aus dem Judentum und sei von den Christen übernommen worden. „Auch bei den Katholiken brennt ja ein Licht vor dem Tabernakel, dem Aufbewahrungsort der geweihten Hostien“, so Pein.

Essen Besondere Zeiten erfordern neue Ideen Besondere Zeiten erfordern neue Ideen: Die Mitnahme der Vigilkerze sei nur eine ungewöhnliche Aktion unter vielen, die den Gläubigen in Überruhr zeige, dass Kirche kreativ sein könne und auch unter erschwerten Bedingungen den Kontakt zu ihren Mitgliedern aufrechterhalte. Weitere Beispiele seien die „Geistliche Wäscheleine“ vor der Stephanuskirche, die persönliche Verteilung von ausgedruckten Gottesdiensten durch den Pfarrer, die Übertragung von Gottesdiensten per YouTube und die Teilnahme an der zentralen Corona-Hilfsaktion für Mitglieder von Risikogruppen. Einen Überblick der Aktivitäten liefert die Gemeindewebsite: www.kirche.ruhr

Die Osterkerze, die das ganze Jahr in der Kirche bleibe und während der Gottesdienste brenne, habe einen Durchmesser von acht Zentimetern, sei 80 Zentimeter hoch und trage die jeweilige Jahreszahl. „Ich gestaltete sie dann mit Motiven aus Wachs, auf die ich auch im Gottesdienst eingehe“, sagt der Pfarrer.

Seine Leidenschaft für Kerzen resultiere unter anderem aus prägenden Erlebnissen mit der griechisch-orthodoxen Kirche. Dort sei es wichtig, dass man die Flamme auf dem Weg nach Hause nicht ausgehen lasse. „Schafft man das, soll einem das ganze Jahr Glück beschieden sein“, so Pein.

Auch in der Taufvorbereitung gestalten Überruhrer Eltern Kerzen

Kerzen spielen nicht nur Ostern eine große Rolle für den Überruhrer Pfarrer. „Im Rahmen der Taufvorbereitung lade ich die Eltern jeweils zum Kerzenbasteln ein“, erklärt er. Er stelle Kerzenrohlinge und Wachsplatten bereit, aus denen die Motive zur Verzierung der Taufkerze gefertigt werden können. „In der Regel sind das christliche Symbole wie das Kreuz, aber es gab auch schon ein Glücksschwein“, erinnert er sich. Die Taufkerzen würden dann an der Osterkerze entzündet.

„Die Taufkerze brennt dann zu Hause oft am Tauftag oder an Geburtstagen, sollte aber nur so weit heruntergebrannt werden, dass zur Konfirmation später noch etwas übrig ist. Das ist dann die Klammer zwischen Taufe und Konfirmation“, so Pein. Die Kerze symbolisiere für die Konfirmanden die Verbindung zwischen dem, was damals die Eltern entschieden hätten, und dem, was sie als Jugendliche dann aus eigenem Willen bestätigten.

Die kleinen Vigilkerzen können in der Stephanuskirche an der Osterkerze entzündet und mit nach Hause genommen werden. Foto: Olaf Eybe

Trotz der Corona-Krise müssen die Überruhrer Gemeindeglieder in diesem Jahr nicht auf das österliche Licht verzichten. Die Gläubigen können am Ostersonntag, 12. April, unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen zwischen 11 und 12 Uhr in die Stephanuskirche, Langenberger Straße 434, kommen. Dort können sie eine kleine Kerze an der Osterkerze entzünden und als Symbol für das Licht, das der auferstandene Christus in die Welt bringen soll, mit nach Hause nehmen.

In evangelischen Kirchen gebe es zu normalen Zeiten am Ostersonntag im Gottesdienst ein Ritual, bei dem der Pfarrer rufe: Christus ist auferstanden! Die Gemeinde antworte: Er ist wahrhaftig auferstanden! Dieser Wechselruf werde dreimal ausgeführt. „Dann wird die Osterkerze hereingetragen und alle singen das traditionelle Osterlied ,Christ ist erstanden‘“, erläutert Pfarrer Markus Pein.

Kleine Kerzen zum Mitnehmen für zu Hause

In Überruhr können die Gemeindeglieder in diesem Jahr die 20 Zentimeter lange, daumendicke, sogenannte Vigilkerze mit Kreuz, A und O (Alpha und Omega), die Anfang und Ende symbolisieren, und der Jahreszahl nehmen. Sie wird an der Osterkerze entzündet und anschließend mit nach Hause genommen – wie es alter christlicher Tradition entspreche.

Die Osterkerze wird deshalb am Ostersonntag angezündet im Eingangsbereich der Kirche stehen. Gemeindeglieder haben – unter Einhaltung des gebotenen Abstands, auch in der eventuellen Warteschlange – nur einzeln Eintritt zur Kerze. Sie können, wenn gewünscht, auch ein Gebet sprechen, so der Pfarrer. Organist Bernhard Schüth werde anwesend sein und das für jeden Teilnehmer sicher unvergessliche Ostererlebnis musikalisch begleiten.