MTG Essen-Horst baut Parkour-Anlage auf alten Tennisplätzen

Jörg Ludwig, der Vorsitzende des größten Breitensportvereins in Essen, ist besorgt. Wegen der Corona-Auflagen und Beschränkungen fallen wie in allen Sportvereinen seit März auch dort alle Trainingsstunden und Kurse aus. Die 3700 Mitglieder in 14 Abteilungen wüssten gern, wie es weitergeht. Antworten gibt es noch nicht. Immerhin: Für die Jugendlichen wird gerade eine Parkour-Anklage gebaut.

Verein setzt auf Solidarität in schweren Zeiten

Was den Vorstand der Märkischen Turn-Gemeinde, kurz MTG, beunruhigt, ist die Lage für das feste Personal. „Der Verein hat angestellte Trainer und Verwaltungskräfte. Die möchten wir nicht verlieren!“ Überhaupt setzen die Breitensportler aus dem Essener Osten auf Solidarität. So stellte der Verein schon Anfang April einen Telefondienst auf die Beine. Der verdeutliche, dass vor allem in schwierigen Zeiten das Miteinander zähle, so Ludwig. Ältere, die jetzt viel allein sein müssen, will man mit regelmäßigen Anrufen aufheitern.

Die Jugendlichen möchte man mit dem Bau der Parkour-Anlage motivieren. Die MTG hat in Kooperation mit der Tennisinteressen Gemeinschaft (TIG) Oststadt die Bauarbeiten am Sachsenring gestartet. Auf zwei kaum genutzten Tennisplätzen entsteht bis Ende August ein besonderes Freizeitangebot mit sozialem Ansatz.

Auf 1500 Quadratmetern soll die größte Parkour-Anlage in Essen entstehen, teilt die MTG Horst mit. Foto: Christof Köpsel

Es soll die größte Parkour-Anlage in Essen werden

Vorab: Parkour ist ein Trendsport, den man wirklich mit „k“ schreibt. Wer sich den Weg durch oder über Stangen, Röhren, Betonquader und Blöcke bahnt, ist ein „Traceur“. Man versucht, von A nach B zu gelangen, so gut es eben geht. Wie die Anlage in Zukunft aussehen könnte, verrät ein Blick auf Zollverein. Dort locken seit Herbst 2017 auf 600 Quadratmetern Außenfläche eine Reihe solcher Hindernisse.

„Unser Parkour wird besser“, verspricht Ludwig. Dass sie mit 1500 Quadratmetern die größte Parkour-Anlage in Essen bauen, ist den Verantwortlichen bewusst. Mit dem riesigen Areal will man vielen Jugendlichen aus Horst und Freisenbruch, wo viele Nationen in teils problematischen Verhältnissen zusammenleben, eine attraktive Trainings- und Freizeitstätte bieten.

Essener Sportbund fördert das MTG-Projekt

Tipps zur Gestaltung geben die „Freerunning Schlappen“ aus der Parkour-Szene. Baumstämme, Geländer, Mauern oder Treppen, was Natur und Stadt hergeben, dient der Gruppe als Übungsgerät. In Filmen auf Instagram und YouTube vollführen die Jungs ihre coolen Sprünge, so genannte „Flips“ und wagehalsige Salti.

Essen Die Tennisabteilung Die Märkische Turngemeinde Horst 1881 hatte bis vor 45 Jahren eine Tennisabteilung. Die spaltete sich 1976 ab und gründete einen neuen Verein, die TIG-Oststadt. Ursprünglich bespielte man zehn Ascheplätze auf dem von der Stadt gepachteten Gelände am Sachsenring. Zwei Plätze hat die MTG bereits 2012 übernommen. Darauf entstand ein Beachvolleyballfeld. Auf den verbliebenen sechs Tennisplätzen trainieren rund 100 TIG-Mitglieder.

Der Essener Sportbund fördert das MTG-Projekt finanziell. „Die Pläne lagen lange vor Corona auf dem Tisch.“ Auch die Bezirksvertretung hat einen Zuschuss von 10.000 Euro bewilligt. Die Sparkasse Essen schießt etwas dazu. Das zusammen reicht aber noch nicht. Mehr kommt aus dem Vereinssparschwein, das dafür rund zwei Jahre gefüttert wurde.

Der künftige Betrieb wird beaufsichtigt

Vom Sachsenring ist die Baustelle gut zu erreichen. Dazu wurde der Zaun zur Straße geöffnet. „Derzeit wird die Decke der beiden Tennisplätze fachgerecht abgeschält. Dann kommen eine Folie und eine 30 bis 40 Zentimeter hohe Schicht aus Holzspänen auf den Untergrund“, erklärt Franz Sagurna. Das soll die Sprünge abfedern. Mit dem Bau von Sportanlagen kennt sich der 82-Jährige gut aus. Seit 45 Jahren spielt er Tennis, zuerst in der MTG, später in der TIG Oststadt, dessen Vorsitzender er ist. Sagurna betreut das Projekt ehrenamtlich vor Ort. Von morgens acht bis gegen 16 Uhr verfolgt der ehemalige Tiefbauamtsmitarbeiter die Fortschritte.

Eines ist sicher: Die fertige Anlage wird abends abgeschlossen, der Betrieb beaufsichtigt. So will der Verein Unfälle, aber auch Vandalismus vermeiden. Der Vorstand hofft, durch das Angebot neue Mitglieder zu gewinnen und das Miteinander im sozial schwierigen Stadtteil fördern. Die Sportler dürfen die Räume der TIG nutzen. „Wir haben hier Duschen, aber auch eine hübsche Terrasse mit Gastronomie“, sagt Sagurna. Als erstes werden zwei ausgemusterte Seecontainer aufgestellt. Sie erfüllen neben dem sportlichen Zweck einen praktischen: Im Inneren wird Zubehör gelagert.