Polarsoccer-WM: Rutschpartie auf dem Essener Kennedyplatz

Eine olympische Disziplin ist Polarsoccer nicht. Aber die 52 Mannschaften der nunmehr 19. Weltmeisterschaft, die derzeit auf dem Essener Kennedyplatz bei „Essen on Ice“ ausgetragen wird, sind sich einig: Dabei sein ist alles.

Viele Teams üben den verrückten Fun-Sport schon seit Jahren aus oder sind in ihn reingewachsen. Mit Turnschuhen begeben sich die 18- bis etwa 60-jährigen Teilnehmer aufs Eis, um Fußball zu spielen – eine ziemlich rutschige Angelegenheit.

„Und grätschen …!“ feuert ein Zuschauer von der Tribüne die blaue Mannschaft an. Die „Fünf lustigen Sechs“, die krankheitsbedingt nur zu viert antreten, geben ihr Bestes. Dennis, Marvin, Nico und Falk aus Essen treten zum ersten Mal bei der WM an. Und sie spielen zum ersten Mal Polarsoccer. In Eishockey-Montur mit Handschuhen, Helmen und Knieschützern schlagen sie sich auf der Eisfläche wacker gegen das weiße Mixed-Team. Nico trifft den Ball. Aber das orangefarbene Leder hüpft über die Bande in die Zuschauertribüne. Von dort verfolgen Familien und Freunde das Match. Einer wirft den Ball zurück ins Feld. Das ist von den Schlittschuhläufern abgetrennt und umfasst etwa ein Viertel der Eisfläche am Kennedyplatz.

Dick gepolstert treten die Teams gegeneinander an

Marvin passt zu Nico rüber. Zwei Weiße wollen stören, doch der feuchtglatte Untergrund birgt so seine Tücken. Schwupps, reißt es dem Vorderen die Beine weg. Mit den Armen rudernd versucht er die Balance zu halten, doch zu spät. Er fällt und reißt den Nebenmann gleich auch noch mit. Dick gepolstert gehen beide zu Boden. Die Zuschauer belohnen den Einsatz mit lautem Lachen.

Premiere für die „Fünf lustigen Sechs“ aus Essen: Sie spielen zum ersten Mal gemeinsam Polarsoccer. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Der Anblick ist wirklich komisch: Wie in den lustigsten „Pleiten, Pech und Pannen“-Videos stolpern die Spieler daher. Kaum aufgestanden, liegen oder sitzen sie schon wieder. „Gefühlt 132 Mal“ sei er beim Spiel gestürzt, bekennt Sven. Der 48-Jährige gehört zu den „CCC Tigern“, mittlerweile im dritten Jahr bei der WM dabei. „Wir sind Arbeitskollegen in einem Call-Center“, erzählt Team-Kollegin Christine. Trainiert hätten sie diesmal nicht. „Im vergangenen Jahr konnten wir uns in der Halle der Moskitos auf den Wettkampf vorbereiten.“

Zehn Minuten dauert ein Spiel

Doch auch ohne Probelauf hatten die „CCC Tiger“ Erfolg: Sie sind in der Vorrunde Sieger in ihrer Gruppe und ziehen am Freitag ins Finale ein. „Das Gruppen-Erlebnis ist total schön“, freut sich Dominik. Früher hat der 27-Jährige Eishockey gespielt. Aber Polarsoccer sei viel lustiger, findet er. Nach ein paar Matches stehen dicke Pfützen auf dem Spielfeld. Das Wasser spritzt den Sportlern beim Schießen des Fußballs ins Gesicht. Christine wechselt gleich nach Abpfiff die Schuhe. „Die waren komplett nass“, sagt die 34-Jährige aus Velbert.

Nach zehn Minuten Spielzeit ist Falk von den „Fünf lustigen Sechs“ mit seinen Kräften am Ende. „So anstrengend habe ich mir das nicht vorgestellt.“ Aber lustig sei das Ganze schon. „Eine echt verrückte Sportart“, findet Daniel. Sonst spielt er Handball, aber im Winter muss es Polarsoccer sein.

Weltmeister ist derzeit noch der TSG Margarethenhöhe

Auch die Regeln sind gewöhnungsbedürftig: Der Torwart muss mindestens drei Meter vom Tor entfernt stehen. Und er darf den Ball nur mit dem Körper abwehren, nicht mit der Hand. Weltmeister ist derzeit noch die TSG Margarethenhöhe. Das Team gewann bislang dreimal den Titel: 2016, 2017 und 2019. Ob es die Erfolgsserie fortsetzen kann, bleibt abzuwarten.

„Die Spieler kennen sich seit der Kindheit. Früher haben sie ihren Vätern beim Polarsoccer zugeschaut“, weiß WM-Organisator Uwe Loch von der Agentur Medienkombinat in Essen. Die Idee, Fußball auf dem Eis zu spielen, sei in den 80er-Jahren entwickelt worden. Angefangen habe alles mit einem Kreis von Eishockey-Fanclubs. Seit dem Jahr 2000 wird der Fun-Sport als WM in Essen ausgetragen. Mit einem spektakulären Kopfball entscheiden die „Fünf lustigen Sechs“ das Spiel für sich. „Jaaa, rein in die Bude“, brüllt einer der Fans. Am Ende steht es 4:1 für die Newcomer. Die sind hoch motiviert und peilen nun den WM-Sieg an.