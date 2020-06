Polizei beendet Schlägerei in Essen: Hunde beißen dreimal zu

Essen. Nach einer Schlägerei in einem Bus werden Polizisten attackiert. Die Essener Polizei muss Unterstützung aus den Nachbarstädten anfordern.

Bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei sind in Essen drei Menschen durch Bisse von Polizeihunden verletzt worden. Zudem wurde eine Polizistin bei einem Angriff leicht verletzt, wie die Polizei in Essen in der Nacht zum Freitag mitteilte.

Demnach waren die Beamten am Donnerstagabend gegen 23 Uhr zunächst zu einer Schlägerei in einem Linienbus an der Haltestelle an der Hammerstraße gerufen worden. Als zwei Beamte mit Polizeihunden an der Haltestelle eintrafen, sollen mehrere Männer die Polizisten attackiert haben.

Zwei Angreifer seien durch Bisse der Hunde gestoppt worden. Die Männer rannten zunächst in Richtung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge davon. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, stellte sich ihnen eigenen Angaben zufolge wenig später eine größere Personengruppe drohend entgegen. Dabei biss ein Polizeihund ein weiteres Mal zu.

Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch, Widerstands und Körperverletzung

Wegen der unübersichtlichen Situation forderte die Polizei Essen Verstärkung aus Nachbarstädten an. Mit deren Hilfe konnte die Lage dann beruhigt werden.

Die drei durch die Hundebisse verletzten Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Zu der Identität der Personen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch warum die Gruppe aggressiv auf die Beamten reagierte, war laut einem Sprecher der Polizei zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu liefen, hieß es. Vorgeworfen werden den Beteiligten Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung. (red/dpa)