Polizei Essen bringt Kindern sicheres Radfahren per Film bei

Die Essener Polizei hat Erklär-Videos ins Internet gestellt, die zeigen, wie man sicher Fahrrad fährt. Die kurzen Filme richten sich an Viertklässler, deren Fahrradprüfungen derzeit wegen Corona ausfallen. Auch Eltern sind angesprochen.

Bislang sieben Filme sind ab sofort anzuschauen - sie wurden auf dem Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht aufgenommen und in der Jugendverkehrsschule im Grugapark. Die Kamera fährt hinter einem Polizeibeamten her, der mit dem Rad unterwegs ist und zeigt, wie es geht: der Schulterblick beispielsweise, oder den Arm zu heben, um einen Richtungswechsel zu signalisieren - und wie man Baustellen sicher umfährt oder auf Radwege einbiegt.

Viele Maßnahmen fallen aus

Der radelnde Polizist ist Polizeihauptkommissar Armin Eggert, der seit drei Jahren die Jugendverkehrsschule am Grugapark leitet. Fällt wegen Corona eine ganze Generation von Schülern durchs Raster in Sachen Fahrradprüfung, Herr Eggert? So dramatisch sieht es der Verkehrspolizist nicht: "Die Verkehrserziehung in den Grundschulen steht und fällt nicht allein mit der Fahrradprüfung, sondern beginnt ja im ersten Schuljahr und zieht sich bis in den vierten Jahrgang."

Trotzdem würden jetzt wegen Corona viele Maßnahmen ausfallen. "Die Schulen haben ja kaum Unterricht." An aufwändige Prüfungen mit Eltern als Streckenposten sei da kaum zu denken. "Mit unseren Videos wollen wir ein Teil dessen auffangen, was jetzt wegfällt", sagt Eggert.

Eltern sind gefragt

Jetzt seien Eltern besonders gefragt, mit ihren Kindern die Jugendverkehrsschulen zu besuchen, um dort das sichere Fahren zu üben: "Kinder, die regelmäßig trainieren, sind klar im Vorteil. Wenn das nicht während der Schulzeit geschieht, sind Väter und Mütter gefragt." Besonders komplexe Abläufe wie das Linksabbiegen sollte man nicht im echten Straßenverkehr üben, und dass Kinder grundsätzlich häufig motorisch weniger trainiert sind als noch vor Jahrzehnten, beobachtet Eggert auch: "Ob Kinder gut Radfahren können, steht und fällt mit dem Training zu Hause." Denn lernbereit und begeistert seien eigentlich alle Kinder: "Wenn die es erst mal beherrschen, sicher beim Fahren einen Arm zu heben, dann kommt der Rest oft von ganz allein."

Die Zahl der Filme der Essener Polizei, die auf der Homepage der Behörde abrufbar sind, soll weiter wachsen. Das Angebot wird über die Schulen publik gemacht. Die Verkehrswacht begrüßt das Angebot der Essener Polizei und verweist auf Online-Angebote des eigenen Hauses: Auf der Seite www.radfahrausbildung-zuhause.de, die die Deutsche Verkehrswacht ins Netz gestellt hat, sind alle wichtigen Inhalte abrufbar - dort anmelden muss man sich bis 31. Juli 2020.

Die Videos der Polizei stehen hier: https://url.nrw/lernvideosfahrrad