Polizei Essen fahndet mit Foto nach EC-Kartenbetrügerin

Essen. Einer 82-Jährigen wurde in einem Werdener Supermarkt die Geldbörse gestohlen. Später wurde an Automaten Geld vom Konto der Seniorin abgehoben.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einer unbekannten EC-Kartenbetrügerin.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, wurde einer 82-Jährigen am 14. November des vergangenen Jahres in einem Supermarkt an der Heckstraße in Essen-Werden die Geldbörse gestohlen - mit der darin befindlichen EC-Karte bezahlte eine Unbekannte kurze Zeit später mehrere Einkäufe und hob Geld an zwei Geldautomaten ab.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der mutmaßlichen Betrügerin. Foto: Polizei

Bei einer der Bargeldabhebungen wurde die mutmaßliche Täterin gefilmt. Das Kriminalkommissariat 13 fragt: Wer kennt die abgebildete Frau und/oder kann Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort unter der Rufnummer 0201/829-0 geben?

