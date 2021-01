Polizei löst illegale Party im Extrablatt am Baldeneysee auf

Essen. Über 20 Frauen und Männer feierten ein rauschendes Fest im Extrablatt am Baldeneysee in Essen. Unter den Gästen sollen Profikicker gewesen sein.

Die Polizei Essen hat am Wochenende eine illegale Party mit mehr als 20 Gästen in dem wegen Corona geschlossenen "Extrablatt" am Baldeneysee in Heisingen aufgelöst. Anwohner hatten sich in der Nacht zum Sonntag über lautstarke Musik und Stimmen beschwert. Nach Informationen dieser Zeitung soll sich unter den Feiernden auch ein Fußball-Profi aus der Ersten Bundesliga befunden haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren bei dem Einsatz gegen 2.30 Uhr an der Lanfermannfähre laute Musik und Stimmen aus dem Gebäude zu hören. "Vermutlich, um neugierigen Passanten die Sicht zu nehmen, wurde die sonst einsehbare Glasfront mit rotem Stoff verhangen", heißt es in dem Bericht der Behörde.

Die Polizisten trafen in den Räumlichkeiten auf insgesamt 23 Personen. Davon waren 15

Frauen und acht Männer im Alter von 21 bis 24 Jahren, die sich offensichtlich zu einer Party verabredet hatten.

Das Bild einer ausgelassenen Party

Es wurden weder Abstände eingehalten noch Mund-Nasen-Bedeckungen getragen. Leere Gläser, alkoholische Getränke, Wasserpfeifen, Snacks und eine Musikanlage vervollständigten das Bild einer ausgelassenen Party, so die Polizei.

Keiner der Feiernden ist in Essen wohnhaft, vielmehr kommen sie größtenteils aus dem Raum Düsseldorf, Köln und Stuttgart. 22 der 23 Feiernden haben einen Migrationshintergrund. Elf haben die deutsche beziehungsweise doppelte Staatsbürgerschaft, sechs die türkische, zwei die schweizerische sowie jeweils eine(r) die syrische, die italienische, serbische und libanesische.

Ob der Verantwortliche des Gastronomiebetriebes über die Veranstaltung Kenntnis hatte und zu welchem Anlass dort eingeladen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einem Sportereignis einige Stunden zuvor, heißt es.

Gegen alle Personen hat die Polizei Anzeige erstattet. Im Anschluss an die Maßnahmen erhielten sie einen Platzverweis.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.