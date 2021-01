Polizei Essen sucht Parfüm-Dieb: DNA-Treffer überführt Täter

Essen. 41-Jähriger soll eine Parfümerie in Rüttenscheid überfallen haben. Die Polizei ließ seine zurückgelassene Kleidung kriminaltechnisch untersuchen.

Vier Monate nach einem Raubüberfall auf eine Parfümerie an der Rüttenscheider Straße in Essen hat die Polizei einen Verdächtigen im Visier.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, führte ein DNA-Abgleich zu einem 41-Jährigen, der nicht nur in Essen und Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Niedersachsen und Bayern sein Unwesen getrieben haben soll.

Der Mann hatte ein Kleidungsstück am Tatort zurückgelassen, das kriminaltechnisch untersucht wurde. Die Spurenanalyse lieferte schließlich einen Treffer. Nach Auskunft der Polizei hat der 41-Jährige, der erbeutet und auf seiner Flucht eine Mitarbeiterin gewaltsam zur Seite gestoßen hatte, keinen festen Wohnsitz. Er wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

