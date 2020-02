Polizei Essen warnt vor neuer Trickbetrugs-Masche am Telefon

Essen. Kriminelle versuchen offenbar den Enkeltrick mit dem des falschen Polizisten zu kombinieren. Ermittlern sind zwei aktuelle Fälle bekannt.

Die Polizei Essen warnt vor einer neuen Masche der Trickbetrüger am Telefon: Die Kriminellen kombinieren jetzt den sogenannten Enkeltrick mit dem Anruf eines angeblichen Polizisten. Zwei solcher Fälle sind der Essener Behörde jetzt bekannt geworden.

Wie Polizeisprecherin Judith Herold am Freitag berichtete, habe sich zunächst ein angeblicher Verwandter bei den potenziellen Opfern gemeldet, der, wie beim Enkeltrick üblich, eine finanzielle Notlage vortäuscht, um an Geld zu kommen. Neu ist, dass nach einem missglückten Anruf wenig später ein falscher Polizist am Telefon war, der die Senioren am anderen Ende der Leitung auf den kurz zuvor gescheiterten Betrugsversuch ansprach und vortäuschte, die Polizei sei eben diesem Anrufer auf der Spur und habe von dem Telefonat erfahren.

Telefonate mit dubiosen Anrufern sollten sofort beendet werden

Mit der erfundenen Begründung, nun sei es wichtig, eine Aussage zu machen, um dem Betrüger das Handwerk zu legen, wollte sich der angebliche Beamten das Vertrauen erschleichen, um schließlich an Bargeld oder Schmuck seiner Opfer zu kommen.

Die Polizei weist noch einmal eindringlich darauf hin: Wichtig ist, dass Sie am Telefon niemals persönliche Daten oder Informationen zu Finanzen oder PIN-Nummern preisgeben! Beenden Sie umgehend das Telefonat! Tätigen Sie keine voreiligen Überweisungen! Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung! Im Zweifel rufen Sie am besten mit einem anderen Telefon die Polizei unter der 110 an.