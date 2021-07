Tote Prostituierte im Essener Rotlichtviertel gefunden

Im Rotlichtviertel an der Stahlstraße in Essen hat die Polizei eine tote Frau gefunden, die dort als Prostituierte gearbeitet haben soll.

Essen. In Essen ermittelt die Polizei nach dem Fund einer toten Prostituierten im Rotlichtviertel. Hinweise auf ein Tötungsdelikt gebe es bislang nicht.

Die Polizei ist am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr zu einem Einsatz in das Rotlichtviertel an der Stahlstraße in Essen gerufen worden. Dort hatten Personen eine tote Frau aufgefunden und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert. Bei der ersten Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um eine Prostituierte handelt, die leblos aufgefunden wurde.

Derzeit ist noch unklar, wie die Frau zu Tode gekommen ist. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Es sei auch keine Mordkommission gebildet worden. Rechtsmediziner konnten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden finden. Was die genaue Todesursache war, sollen weitere Untersuchungen klären. Die Frau war 53 Jahre alt. (jack/j.m./red)

