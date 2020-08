Bei einem Einsatz in Essen-Karnap klickten die Handschellen. Der Polizei ging ein gesuchter Straftäter ins Netz. (Symbolfoto)

Einsatz in Essen Polizei setzt bei Festnahme Reizgas ein und wird gefilmt

Essen. Eine Unfallaufnahme in Essen eskaliert. Der Polizei geht ein gesuchter Straftäter ins Netz. Bei dessen Festnahme wird sie gefilmt und provoziert.

Zunächst sah es für die Polizei am Freitagabend nach einem normalen Einsatz aus. Sie wurden zu einem Unfall mit Blechschaden auf dem Großfeldweg in Karnap gerufen. Dort waren gegen 20.35 Uhr zwei Fahrzeuge touchiert. Doch als die Beamten den Beifahrer eines der beteiligten Fahrzeuge überprüften, weitete sich der Einsatz unerwartet aus.

Denn wie sich herausstellte, wurde der 21-jährige Beifahrer mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ihm wird ein schwerer Raub zur Last gelegt. Als die Polizisten dem jungen Mann deutlich machten, dass sie ihn mit zur Wache nehmen werden, floh dieser über die Hattramstraße in Richtung Bertramstraße. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf.

Essener Polizisten werden bei Festnahme von Verfolger gefilmt

Nachdem er sich zunächst wieder losreißen konnte, stoppten sie ihn auf Höhe der Kreuzung Spakenbroich. Dabei setzten sie Reizgas ein. Der 21-Jährige wurde mit Handschellen festgenommen.

Bei der Jagd nach dem 21-Jährigen hatte der Unfallfahrer die Polizisten verfolgt und anschließend die Festnahme des am Boden liegenden jungen Mannes gefilmt. Dabei soll er sie auch mit Nahaufnahmen ihrer Gesichter provoziert haben, so die Polizei. Die beteiligte Polizistin soll er zudem in arabischer Sprache „Nutte“ genannt haben. Das Mobiltelefon wurde als Beweismittel sichergestellt.

Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Der 21-Jährige wurde aufgrund seines Haftbefehls wegen schweren Raub festgenommen.

