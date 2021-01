Post, Telefon, Termin: So vergeben Essens Schulen Zeugnisse

Essen. Am Freitag gibt es Halbjahreszeugnisse. Essens Schulen wählen verschiedene Wege bei der Verteilung. Es gibt Unterschiede im Norden und Süden.

Bei der Vergabe der Halbjahreszeugnisse gehen die Essener Schulen in dieser Woche äußerst unterschiedliche Wege. Die Zeugnisse werden am Freitag, 29. Januar, fällig. Während viele Schulen die Zeugnisse per Post an die Schüler schicken, setzen einige Schulen - vor allem jene im Essener Norden - auf eine persönliche Vergabe.

"Uns war es wichtig, im Distanzlernen die Möglichkeit zu ergreifen, echten Kontakt zu den Schülern wiederaufzunehmen", sagt Berthold Urch, Leiter des Alfred-Krupp-Gymnasiums (Frohnhausen). Die Klassenlehrer seiner Schule werden am Freitag allen Schülern im Fünf-Minuten-Takt die Halbjahreszeugnisse aushändigen. Man habe ein "sicheres Verfahren" aufgestellt, damit in Bus und Bahn sitzen oder sich auf den Fluren begegnen. Die Termine wurden vorher vergeben. "Die Vergabe wird über den ganzen Tag bis in den Nachmittag gestreckt."

Man habe sich nach langer Diskussion auch deshalb auf eine persönliche Übergabe geeinigt, weil man die Erfahrung gemacht habe, "dass die Post nicht immer ankommt", berichtet Urch.

Komplette Versendung per Post geht auch ins Geld

Einen weiteren Grund, auf das Verschicken per Post zu verzichten, nennt Lukas Rüenauver, Leiter der "Allen Schülern ihr Zeugnis zuzusenden, würde rund 2000 Euro kosten", sagt der Direktor. Seine Schule verfährt so: Alle, die das Zeugnis jetzt benötigen - zum Beispiel Schüler der Jahrgangsstufe neun, zehn oder andere Schüler, die abgehen wollen und das Dokument für eine Bewerbung benötigen -, bekommen es. Entweder per Post, persönlich oder als digitale Kopie per E-Mail. Bei allen anderen Schülern will man das mögliche Ende des Distanzunterrichtes Mitte Februar abwarten. "Für sie spielt es keine Rolle, ob sie das Zeugnis Ende Januar oder Mitte Februar bekommen", sagt Rüenauver.

Unterschiedliche Wege hat auch die Gesamtschule Bockmühle in Altendorf gewählt: Schüler der Jahrgänge fünf bis acht werden telefonisch über ihre Zeugnisnoten informiert, die Schüler der Jahrgänge neun und zehn erhalten das Zeugnis im persönlichen Gespräch, und der Abi-Jahrgang (Q2) bekommt das Zeugnis per Post.

"Vielleicht in Phänomen des Essener Nordens"

An der Geschwister-Scholl-Realschule (Borbeck) hat man sich für die komplette Vergabe im persönlichen Gespräch vergeben: "Es ist vielleicht ein weiteres Phänomen des Essener Nordens, dass die Fehlerquote bei der postalischen Verschickung relativ hoch ist", sagt Schulleiter Olaf Kehlert. Es sei in der Vergangenheit durchaus regelmäßig vorgekommen, dass Schulpost nicht ihre Adressaten erreicht hätten. "Um vorzubeugen, dass eine amtliche Urkunde wie das Schulzeugnis in irgendeinem Hausflur auf dem Treppenabsatz liegt, werden wir die Zeugnisse persönlich vergeben", sagt Kehlert.

Und die Grundschulen? Die meisten setzen auf persönlichen Kontakt - und haben Termine zur Abholung mit den Eltern und Kindern vereinbart. "Wir haben sowieso einmal wöchentlich Kontakt, weil die Lernmaterialien abgeholt werden", sagt Deborah Halbach, Leiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule in Horst. "Entsprechend wird die Material-Ausgabe diesmal mit der Zeugnisvergabe verknüpft."

>>> INFO <<<

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat eine Hotline eingerichtet für Fragen rund ums Zeugnis. Das Angebot versteht sich eher als Hilfe in Rechts- und Verfahrensfragen, weniger als psychologische Hilfe.

Es richtet sich an Schüler und Eltern von Realschulen, Gesamtschulen, Berufskollegs und Gymnasien.

Die Hotline wird ab Freitag, 29. Januar, freigegeben - in den Zeiten 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr: 0211 / 475 - 4002.

Außerdem: Montag, 1. Februar, und Dienstag, 2. Februar, zu den genannten Uhrzeiten. Bei Fragen zu Zeugnissen an den Grundschulen, Hauptschulen, Förderschulen, antwortet die Untere Schulaufsicht, die bei der Stadt angesiedelt ist - deshalb muss man in diesem Fall zu den oben genannten Uhrzeiten die Nummer der Stadt wählen. Sie lautet 0201-880.

